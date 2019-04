Santa Cruz joga mal e não passa de empate com Juazeirense

Partida válida pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Nordeste 2016, disputada no estádio do Arruda, no Recife, Pernambuco. Público: 3.115. Renda: R$ 30.820,00.

A noite desta quarta-feira (24) foi reservada para a terceira rodada da Copa do Nordeste. O Santa Cruz recebeu a Juazeirense-BA, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco, para fazer um duelo válido pelo Grupo C. Os tricolores não fizeram uma apresentação da maneira que era esperada e acabaram se complicando, pois o escrete baiano saiu na frente e os pernambucano não conseguiram passar de um empate por 1 a 1. Ricardo Braz abriu o placar para o Carrossel do Sertão, enquanto Grafite, de pênalti, deixou tudo igual.

Com o resultado desta noite, o Santa Cruz perde a oportunidade de dividir a liderança provisora com o Bahia, que tem seis pontos, e agora pode ver o adversário de distanciar ainda mais na competição, pois o tricolor baiano ainda vai jogar nessa rodada. Os pernambucanos estão na segunda colocação, com quatro pontos. Já a Juazeirense ficou na terceira posição, com dois pontos, mas pode assumir a lanterna em caso de vitória do Confiança diante do Esquadrão de Aço.

A quarta rodada da Copa do Nordeste 2016 marcará a abertura do returno da fase de grupos do certame. Desta maneira, as partidas desta rodada vão ser repetidas. Santa Cruz e Juazeirense-BA vão se enfrentar novamente na quarta-feira (2), às 21h45, no estádio Pedro Amorim Duarte, em Senhor do Bonfim, na Bahia.

Santa Cruz apresenta futebol aquém do esperado e Juazeirense fica na frente

Os dois times começaram o embate se estudando bastante, sem promover grandes emoções às duas defensas. A primeira chega perigosa aconteceu aos cinco minutos, quando o meia-atacante Daniel Costa cobrou uma falta e obrigou o goleiro Tigre a afastar bem. Depois disso, nada de objetividade por parte dos escretes, foram praticamente 15 minutos sem uma finalização sequer, tornando os arqueiros meros expectadores.

O dono da casa tentava fazer valer o mando de campo, mas não estava em uma noite de inspiração. A melhor oportunidade em favor do tricolor ocorreu aos 16 minutos, novamente na jogada de bola parada. Daniel Costa mandou na área, Alemão desviou de cabeça e Tigre fez grande defesa. O estreante Leonardo ficou com o rebote, livre na pequena área, e acabou manando para longe da meta, deixando os torcedores insatisfeitos.

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

A equipe da Juazeirense parecia que não levaria perigo aos corais, contudo, não quiseram ficar no papel de coadjuvante e acabaram balançando as redes aos 22 minutos. A bola foi levantada na área, em cobrança de falta, e o zagueiro Ricardo Braz, se posicionando entre a defesa e o goleiro Tiago Cardoso, mandou para o fundo do gol, fazendo a festa dos adeptos da Juazeirense.

Com o gol do adversário, os torcedores do Santa Cruz passaram a ficar impacientes e cobrar bastante do time, que vinha de uma derrota de virada no clássico contra o Sport. Em campo, os atletas corais mostravam uma desorganização grande, enquanto os baianos buscavam manter a tranquilidade para aumentar a vantagem. Desta maneira, a etapa inicial terminou no 1 a 0 favorável aos visitantes.

Grafite marca de pênalti e evita derrota do Santa Cruz



Para o segundo tempo, o técnico Marcelo Martelotte resolveu fazer logo duas alterações. Ele tirou o lateral-esquerdo Tiago Costa e o meia Renatinho para promover as entradas do volante Marcílio e do atacante Keno. Já o treinador Janilson Silva preferiu manter os mesmos atletas da etapa inicial. Com a bola rolando, os tricolores voltaram mais ofensivos, buscando pressionar desde o início, mas ainda com muitos erros no setor de criação do meio para o ataque.

O Santa Cruz teve uma boa chance de empatar o jogo aos cinco minutos, quando Keno invadiu a área e chutou colocado para boa defesa do goleiro Tigre. O atacante Sassá se lesionou logo no início e precisou ser substituído por Willian Carioca. Os tricolores pernambucanos continuaram melhores em campo e quase chegaram à igualdade no marcador. Keno recebeu na área, bateu bem e o arqueiro baiano fez mais uma boa intervenção.

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

Se não estava fazendo uma grande exibição, o tricolor pernambucano pressionava na busca pelo empate e bastou um pouco de melhora para conseguir isso, aos 19 minutos. Keno arrancou pela esquerda e acabou sendo derrubado por Diego Teles em cima da linha da grande área. A arbitragem observou bem e anotou o pênalti. Na cobrança, o atacante Grafite mostrou tranquilidade e tirou qualquer possibilidade de defesa do goleiro Tigre.

A resposta do Carrossel do Sertão veio através de Willian Carioca. Ele fez boa jogada individual, deixando a marcação para trás e batendo cruzando, assustando o goleiro Tiago Cardoso. Já o tricolor teve a oportunidade de virar o embate quando Daniel Costa levantou a bola e Alemão cabeceou com bastante perigo. Os pernambucanos continuaram pressionando bastante, mas não lograram êxito e o embate ficou mesmo no 1 a 1.