Martelotte crava retorno de Grafite contra Central e sinaliza permanência de time titular

Sofrendo com as baixas no elenco devido às contusões e ao desgaste físico, o técnico Marcelo Martelotte finalmente pode respirar mais aliviado na montagem do time titular para a partida contra o Central, a ser realizada nesse sábado (5), no Arruda, às 17h. Algumas peças importantes foram liberadas pelo Departamento Médico do clube e podem atuar. Entre elas, o atacante Grafite, que foi a ausência mais sentida contra a Juazeirense, na última quarta-feira (2).

Além do camisa 23, estão aptos Wallyson, que ficou ausente por dois jogos devido à lesão no tornozelo, e Arthur, de volta após recuperar-se de contusão no joelho. Ambos estão relacionados para o confronto com a Patativa, mas devem iniciar como opção no banco de reservas. Segundo Martelotte, a escalação só será alterada se ocorrer algum quadro de desgaste físico alto, que cortou Keno do treinamento desta sexta-feira (4), ou de virose, como o do zagueiro Danny Morais, fora dos relacionados para a partida.

"Quero repetir a equipe mas, se fosse para definir a equipe hoje, seria a mesma da última partida, com a entrada de Grafite no lugar de Bruno Moraes. Estamos avaliando alguns atletas porque, além do cansaço, tivemos quadro de virose. É uma gripe, que não é causada através do mosquito e, como temos ficado muito tempo juntos, pode passar de um ao outro, mas tenho esperanças de que tudo seja resolvido", afirmou o treinador.

Grafite, entretanto, diz estar com condições físicas e motivado para atuar diante dos alvinegros: "Não gosto de ficar de fora dos jogos, mas infelizmente às vezes é necessário. O treinador achou que era hora de me poupar, conversou comigo e chegamos em um acordo. Descansei, treinei, me recuperei e estou preparado para o próximo jogo. Apesar de poder atrapalhar meu ritmo, não vou ter nenhum problema e espero atuar bem os 90 minutos", comentou.