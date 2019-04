Santa Cruz duela com Confiança buscando reconquistar torcida e seguir sonhando com vaga

Partida válida pela quinta rodada do Grupo C da Copa do Nordeste 2016, a ser realizada no Estádio do Arruda.

A torcida do Santa Cruz não poupou críticas ao time após o empate em 0 a 0 diante do Central no estádio do Arruda. Agora a equipe terá uma nova chance de vencer em seus domínios ao encarar, na noite desta terça-feira (08), o Confiança, pelo Grupo C do Campeonato do Nordeste, a partir das 21h30. Enquanto o Tricolor ocupa a segunda posição do grupo, com sete pontos ganhos, o Azulino conquistou apenas um ponto e as chances de classificação para a próxima fase são remotas.

A Cobra Coral vai a campo com dois grandes desfalques. O atacante Grafite, com uma lesão no glúteo, e o meia Lelê, apresentando um estiramento no músculo da coxa direita, não puderam ser relacionados para a partida e são preocupações a mais para o técnico Marcelo Martelotte, que deve lançar mão do atacante Arthur no time titular após este voltar de contusão. Além destes, Allan Vieira é dúvida na lateral esquerda.

Apesar da necessidade da vitória, o técnico proletário Betinho deve colocar em campo um time misto visando poupar parte do time que conseguiu a primeira posição na primeira fase do Campeonato Sergipano. Jogadores como o atacante Leandro Kível, os meias Flávio e Hamilton e o goleiro Rafael Sandes não viajaram para Recife e ficaram se recuperando fisicamente em Aracaju.

Desfalques preocupam o Tricolor

O técnico Marcelo Martelotte mais uma vez está tendo dificuldades para escalar o time titular. Para a partida diante do Confiança, as lesões podem ser responsáveis por deixar de fora peças importantes da equipe. As ausências do atacante Grafite e do meia Lelê já foram confirmadas pelo departamento médico, e o lateral esquerdo Allan Vieira também pode ser poupado por apresentar desgaste muscular, como explicou o médico Wilton Bezerra.

"A situação do Allan é apenas cansaço muscular, mas achamos por bem poupá-lo do último treino e vamos reavaliá-lo antes da partida. Já Grafite teve um hematoma na região do glúteo, será tratado pelo Departamento Médico e ficará fora do próximo jogo. Lelê também está com um problema muscular, só que mais extenso. Ambos farão fisioterapia e vamos trabalhar com o prazo mais breve possível para recuperá-los", afirmou.

Para o lugar de Lelê, a tendência é que o meia Raniel seja escalado, como vem acontecendo no decorrer das partidas. Já na vaga de Grafite deve haver uma novidade: o atacante Arthur, recuperado de lesão, deve ganhar uma oportunidade na equipe principal. Caso Allan Vieira seja vetado, Tiago Costa será o lateral esquerdo titular. Já na meia, a dúvida de Martelotte é entre o volante Marcílio, titular contra o Central, e o meia Leandrinho, que treinou na última segunda-feira (7).

Prioridade do Dragão é o estadual

O técnico Betinho não confirmou, mas parece ter jogado a toalha quanto à disputa de uma das vagas de segundo colocado na classificação para a próxima fase do Nordestão. Precisando de duas vitórias contra Santa Cruz e Juazeirense, e dependendo de derrotas das duas equipes para o Bahia, o Confiança deverá entrar em campo nesta terça-feira (8) com time misto, para que alguns atletas sejam poupados visando a segunda fase do campeonato estadual.

"O time vai enfrentar uma maratona de jogos muitos difíceis, e levar o grupo completo para uma partida em que pode servir apenas de cumprimento de tabela, estaríamos correndo o risco de lesões. Isso só nos causaria problema, o que esperamos menos ter a partir do jogo de sábado com o Estanciano", disse o treinador, visivelmente preocupado com o desgaste físico de seus atletas.

Apesar de não estar com a força máxima, a equipe do Dragão promete empenho contra o Santa Cruz. "É verdade que quase não temos chances de classificação para a próxima etapa da Copa. Mas isso não significa que não estamos com a proposta de vencer o Santa Cruz e, no dia 23, o Juazeirense no Batistão. Estamos sim, e vamos provar isso dentro de campo", garantiu o volante Raulino após um treino realizado na última segunda-feira na Ilha do Retiro.