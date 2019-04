Gabriel Xavier valoriza vitória sobre Central: "Importante foi a equipe ter jogado bem"

Nesse sábado (13), o Sport venceu o Central na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 7ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2016. Ao contrário das últimas partidas, o Leão saiu à frente do placar com gol de Gabriel Xavier, apesar de um primeiro tempo ruim. Esse foi o primeiro tento do meia-atacante, que destacou a importância da vitória.

"Desde que cheguei aqui esse foi o primeiro jogo que participo e o time conseguiu sair na frente do placar. Isso é muito positivo porque quando se começa perdendo é preciso correr dobrado e isso atrapalha tanto fisicamente, quanto psicologicamente. Mais importante que a vitória (contra o Central) foi a equipe ter jogado bem", disse Gabriel.

O camisa 10 também demonstrou satisfação com a atuação da equipe e individual, mas que ele e o grupo ainda têm muito a evoluir: "Fico feliz pela partida, mas ainda tenho muito a evoluir e crescer. Tenho muito mais futebol para apresentar. Não só eu, mas falando de forma globalizada, todo o grupo", avaliou.

O jogador já fez sua quinta participação e marcou pela primeira vez, se mostrando versátil e útil atuando em mais de uma posição: "Não tenho problemas em jogar pelas beiradas ou pelo meio. Me encaixo bem nas duas funções. Gosto de armar o jogo, criando chances para os atacantes. Acho que o Falcão vê isso em mim e sabe me colocar onde eu posso contribuir mais", concluiu.

Outros jogadores também falaram sobre o duelo, caso do volante Rithely. Um dos destaques desde 2014, o marcador destacou a má atuação na etapa inicial, apesar de ter saído em vantagem: "Só o segundo tempo, o primeiro não, pois esse foi muito abaixo. Voltamos muito ligados e conseguimos fazer o resultado, não demos chance para criarem jogadas. Da metade até o final do primeiro tempo, demos uma caída, mas melhoramos e conseguimos ganhar com larga vantagem", analisou o cabeça de área.

Já o atacante Vinicius Araújo também falou sobre o primeiro tempo ruim, mas enalteceu o fato de ter saído à frente ao intervalo: "Nosso time no segundo tempo voltou mais ligado, mais ativo. Procuramos tabelar mais, nossos gols foram trabalhados. Tem que dar parabéns a todo o grupo pelo empenho, demonstrando ao torcedor que a gente está trabalhando forte e vai brigar pelo título", afirmou.