Martelotte reconhece derrota para Salgueiro: "Atuação bem abaixo do que precisávamos"

O Santa Cruz foi até Salgueiro enfrentar o líder sem poder contar com Allan Vieira, Wallyson, Lelê, Grafite e João Paulo. Para o tricolor, após o empate em casa com o Central na última rodada, essa era a oportunidade de recuperar a confiança e receber o Náutico com o apoio da sua torcida para o segundo Clássico das Emoções do ano. O Mais Querido precisava da vitória, mas não finalizou nem uma vez no primeiro tempo, que já terminou 2 a 0 para o Carcará.

Para o técnico Marcelo Martelotte, o segundo gol dos sertanejos foi crucial para o resultado negativo, ponderando os erros após ficar em desvantagem: "A marcação vinha encaixada sem grande risco até o pênalti deles. A partir desse momento, não conseguimos crescer como deveríamos. Tivemos uma desatenção no segundo gol e fomos para o intervalo com uma desvantagem grande", explicou.

Precisando de marcar três vezes para ir aos 11 pontos e se consolidar no G-4, o treinador trocou algumas peças do time titular e, aos 10 minutos do segundo tempo, já havia realizado as três substituições, porém sendo ineficaz. Após sofrer o terceiro, Bruno Moraes se lançou mais ao ataque e acabou levando um cartão vermelho infantilmente, ficando automaticamente de fora do duelo contra o Timbu: "Tentou mostrar vontade e fazer alguma coisa, mas é preciso ter a cabeça no lugar. Prejuízo para o time e, principalmente, para ele mesmo, que vai ficar fora do clássico", disse.

Para o comandante, um dos poucos pontos positivos da partida foi a atuação do meia Daniel Costa, que entrou no decorrer: "A entrada do Daniel funcionou bem e essa recuperação dele passa por bons jogos, como ele fez hoje. Esperamos muito dele, pois é um jogador importante para nossa equipe", assegurou, chamando a responsabilidade para si por conta do revés.

"A responsabilidade sempre é minha, sou eu quem escalo, mas no Santa Cruz dividimos esse peso. Todas as responsabilidades são do treinador e eu tenho que assumi-la. Independente se vai ter mudanças, vamos ao Espírito Santo com um time forte e equilibrado. Vamos focar, porém, no clássico", encerrou Marcelo.