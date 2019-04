Giuliano vibra com tento, que devolve confiança, e se diz 100%: "Esse gol veio em boa hora"

No duelo ante Brasil de Pelotas, Giuliano experimentou o inferno e o céu. Distraído, errava passes e fazia uma má partida, deixando o torcedor, que contestava sua titularidade, mais desconfiado ainda, analisando seu rendimento nos últimos confrontos. Entretanto, o jogo virou para o meia, e aumentou para o Grêmio. O camisa 8 se encontrou em campo, e em assistência de classe, deixou Bobô em posição perfeita para estufar a rede, chegando aos 2 a 0 da etapa inicial. No segundo tempo, sua boa atuação foi presenteada com o terceiro tento gremista, decretando a goleada.

Envolvido com dores e uma série de lesões, o bom desempenho no jogo foi celebrado por Giuliano, que afirma estar readquirindo a confiança e seu melhor futebol: "Nesses momentos que a gente tem que sempre tentar. As vezes você não atravessa fase tão boa, mas a gente se entrega, persiste. Esse gol veio em boa hora para recuperar a confiança e o carinho que eu precisava. Tenho que agradecer ao torcedor, que está sendo paciente comigo, que entende as minhas dificuldades físicas. Mas quando entro em campo, sabe que me esforço. Voltei zerado; 100%. Na outra vez, voltei com um pouco de dor".

Quem também sofre de fascite plantar - problema de Giuliano -, é o goleiro Marcelo Grohe. Na vitória sobre o Xavante, o arqueiro voltou a sentir dores no pé, mas não preocupa para o jogo contra a LDU, pela Libertadores. Com a classificação no Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai mais aliviado e seguro para o Equador, na análise do camisa 1: "A única vantagem que tínhamos hoje, era jogar em casa. A equipe deles tem torcida também. É um jogo. Se vacilar, cai fora. Importante que a gente conseguiu passar e podemos viajar tranquilos para o Equador. Agora é nós, LDU e San Lorenzo para se classificar. Mas foi um grande jogo de todos. A gente vai mais leve. Diferente do que quando fomos para o México, tínhamos perdido (para o São José). Então, é melhor para todos".

Para Luan, a classificação com placar elástico levanta a moral do time antes da partida decisiva com a LDU, na quarta-feira (13), às 21h30, na altitude de Quito: "O placar nos dá bastante confiança para treinar e fazer uma grande partida na Libertadores, buscar uma vitória no Equador".