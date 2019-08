Após conversa com presidente, Pato se apresentará ao Corinthians na próxima terça-feira

A novela Alexandre Pato e Corinthians parece estar chegando aos seus últimos capítulos, nessa sexta-feira, Roberto de Andrade presidente do Corinthians, Gilmar Veloz empresário de Pato e o atleta, se reuniram no CT Joaquim Grava para definir seus últimos meses de contrato no clube. O presidente do Timão confirmou a permanência de Pato no clube por mais seis meses.

Após pênalti perdido contra o Grêmio, em 2014, Alexandre Pato ficou sem clima no clube e acabou sendo negociado com o São Paulo por onde ficou durante dois anos. No inicio dessa temporada, o jogador foi emprestado ao Chelsea. Seu contrato com time inglês se encerrou no ultimo dia 30. Roberto de Andrade confirmou a conversa e diz que não irá emprestar novamente o atleta.

“Conversei com ele, vai chegar aqui na terça-feira, a conversa principal não é comigo. Como acabei de dizer, ele tem contrato até dezembro e, se não aparecer nenhum negócio, vai ter de ficar aqui até dezembro. Se ele vai jogar ou não, a comissão técnica vai resolver”, afirmou Roberto.

“Empréstimo não tem mais como fazer, agora é negociação em definitivo. Até o momento, não chegou nada (de proposta). Ele é funcionário do clube, tem contrato conosco até dezembro e terça-feira ele se junta aos outros para começar os trabalhos aqui”, disse o presidente.

Outro problema na volta de Alexandre Pato ao clube é a rejeição da torcida. Após pênalti perdido de maneira displicente diante o Grêmio – que culminou na eliminação do Corinthians, na Copa do Brasil 2014 – ficou insustentável a permanência dele no time do Parque São Jorge. Na ocasião o elenco do Corinthians era o maior problema. Apenas três jogadores estavam com Pato naquele dia, Danilo, Cássio e Walter ainda estão no elenco.

Roberto de Andrade considera o valor do salário – na casa dos R$ 800 mil reais – o maior problema, caso não utilize o atleta. Ao final do contrato, Alexandre Pato receberá cinco milhões de reais. O vinculo do jogador vai até 31 de Dezembro.

“Faço o que, se tenho salário para pagar até dezembro? Pode ocorrer alguma negociação nesse meio? Pode, mas ele vai ficar aqui se isso não acontecer”, disse.

Cristóvão Borges, substituto de Tite, já manifestou interesse em contar com o atleta, que considera “nível de seleção brasileira”. Entretanto a definição só deverá acontecer na terça-feira, data de apresentação do atleta. Pato já poderia voltar a jogar justamente contra o São Paulo, em Itaquera, dia 17 de julho.

“Se perguntar a qualquer treinador, vai falar a mesma coisa, mas existe uma situação que tem de ser resolvida e não podemos antecipar nada antes de falar com ele. A partir de terça, aí sim, vamos conversar e decidir” – disse Cristóvão.