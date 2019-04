Doriva elogia classificação inédita do Santa, mas prega cautela: "Temos que continuar evoluindo"

O Santa Cruz não atravessa um bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe pernambucana ocupa a 19ª colocação da competição e precisa desesperadamente de pontos para se salvar do rebaixamento.

Mas por outro lado, a torcida tricolor tem motivos de sobra para comemorar nesta quarta-feira (1º). Com gol de Bruno Moraes, relacionado de última hora por conta de uma lesão sentida por Wallyson pouco antes da partida, O Mais Querido avançou, de forma inédita, para a próxima fase da Copa Sul-Americana.

“Estou feliz. A vitória foi importante. É uma vitória em uma competição internacional que vai servir de motivação no campeonato brasileiro, para o nosso torcedor, que vai comparecer e nos empurrar. Felizmente a gente conseguiu passar e com certeza isso nos vai moralizar bastante. Sem dúvida essa vitória vai trazer uma confiança extra”, afirmou o técnico Doriva.

Bruno Moraes, conhecido também como General, saiu do banco de reservas e fez o gol decisivo do Tricolor. Criticado por parte da torcida, o jogador teve seu nome especulado no rival Náutico para a disputa da Série B, porém continuou no clube do Arruda e vem ajudando a equipe. Na partida desta quarta, ele só entrou no jogo depois que Grafite dividiu uma bola pelo alto com a zaga leonina e se machucou no lance.

“O Bruno é um atleta que vem treinando bem. Mesmo não sendo relacionado vinha trabalhando e aproveitou muitíssimo bem a oportunidade. O gol foi importante. Hoje, repetimos uma boa apresentação, os jogadores se entregaram muito. Fizeram uma grande partida”, disse o comandante, falando também da sua avaliação dos dois jogos contra o Sport.

“Na minha avaliação, nos dois jogos nós fomos superiores, merecemos passar. O fato de termos vencido o rival, vai trazer mais confiança para nós. Estou satisfeito com o jogo de hoje, mas temos que continuar evoluindo”, completou.