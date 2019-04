Brasil vacila e perde para Coreia do Norte na Copa do Mundo Feminina Sub20

Partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub20, realizada no Sir John Guise Stadium, em Port Moresby, na Papua-Nova Guiné

Coreia do Norte : Kim Myong Sun; U Sol Gyong, Choe Sol Gyong (Kim Jong Sim), Wi Jong Sim e Ri Kyong Hyang; Choe Un Hwa (Ku Hyo Sim) e Ri Hyang Sim; Kim Phyong Hwa, Jon So Yon, Ri Un Yong e Kim So Hyang (Sung Hyang Sim)

A Seleção Brasileira enfrentou a Coreia do Norte na briga pela liderança do Grupo A da Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub20. Jogando pela segunda vez no Sir John Guise Stadium, em Port Moresby, na Papua-Nova Guiné, o Brasil acabou sofrendo quatro gols ainda no primeiro tempo e não conseguiu reverter a desvantagem, saindo derrotado por 4 a 2.

Com o resultado, Brasil fica na segunda colocação do Grupo A com três pontos e empatado com a Suécia, que venceu a Papua-Nova Guiné por 6 a 0. Graças à goleada na estreia, quando venceu por 9 a 0 as donas da casa, a Seleção fica na vice-liderança pelo saldo de gols. A Coreia do Norte chega aos 6 pontos e se isola na liderança.

Na próxima e última rodada da fase de grupos, disputada no domingo (20), o Brasil enfrenta a Suécia às 7h (de Brasília) e precisa da vitória para sonhar com a classificação. Antes, a Coreia do Norte pega a Papua-Nova Guiné às 4h.

O jogo

A partida começou movimentada, com o Brasil se movimentando em busca do gol no início. Quem teve a primeira boa chance foi a Seleção Brasileira aos 11 minutos com Laís, mas foi a Coreia do Norte que abriu o placar pouco depois com Sol Gyong. Sem desanimar, as meninas continuaram criando bastante e, após tentativa de Geyse, Gabi Nunes fez no lance seguinte, aproveitando sobra de bola.

Entretanto, a alegria durou pouco, já que, quatro minutos depois, Hyang Sim aproveitou o rebote e colocou a Coreia do Norte na frente novamente. Já aos 40', So Yon teve chance de falta e mandou um chutaço no travessão, que acabou batendo nas costas da goleira Carla e entrou. Nos acréscimos, o Brasil ainda cedeu um pênalti e as norte-coreanas ampliaram com So Yon.

Na segunda etapa, a Seleção Brasileira novamente voltou melhor e, pressionando muito, conseguiu um pênalti logo aos 5 minutos, convertido por Brena que deixou o placar em 4 a 2. Então, a Coreia do Norte começou a administrar o tempo e o resultado, parando o Brasil em todas as tentativas. No fim do jogo, Giovanna ainda levou o segundo cartão amarelo e foi expulsa, assim como a norte-coreana Yong.

Outros resultados

Grupo A:

Papua-Nova Guiné 0x6 Suécia

Grupo B:

Espanha 1x0 Japão

Nigéria 3x1 Canadá

Fala, Doriva!

"Tivemos um pouco de dificuldade no início de jogo, pois a Coreia pressionou muito a nossa saída de bola. Fomos para o intervalo com 4 a 1 no placar, mas conversamos e sabíamos que era importante fazer o gol logo no início e foi o que fizemos. Infelizmente perdemos a Giovanna (expulsa), com uma menos o desgaste da equipe passa a ser maior e eu tinha que pensar no nosso próximo jogo", disse o treinador.

"A gente já assistiu aos jogos da Suécia na classificatória para o Mundial, assistimos as duas primeiras partidas aqui na competição. Vamos estudar mais essa adversária, mas acho que se as meninas entrarem em campo com espírito de decisão e mantiverem a organização tática que tiveram nos nossos dois primeiros jogos, temos tudo para sair com a vitória", afirmou Doriva.