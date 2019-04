Grafite enxerga esforço do elenco e lamenta rebaixamento: "Peço desculpas ao torcedor"

O ano de 2016 começou muito bem nas bandas do Arruda. Conquista do Campeonato Pernambucano contra o Sport e título inédito da Copa do Nordeste. Mas chegou a Série A do Campeonato Brasileiro e a equipe coral cometeu erros de planejamento que custaram caros para o clube do Arruda, que após a derrota desta quarta-feira (16) para o Coritiba, está oficialmente rebaixado para a Série B.

"É complicado, difícil. Depois de um primeiro semestre maravilhoso. É um final de ano melancólico para os jogadores, o clube e principalmente a torcida. Mas é a vida, o futebol é assim. Quem não se prepara, não se qualifica, é punido", afirmou o atacante e um dos líderes do time, Grafite.

Um dos marcos do rebaixamento deste ano é o afastamento dos torcedores com o Tricolor do Arruda. Conhecida como "a mais apaixonada do Brasil", a torcida não compareceu como esperado. Claro que muito dessa falta de comprometimento se deve pelos maus resultados e atuações fracas da equipe coral, mas foi um fato que impressionou.

Grafite, apesar do delicado momento, aproveitou para se desculpar com a torcida e pediu apoio.

"Acho que fizemos o nosso melhor, mas não foi o suficiente. Só peço desculpas ao torcedor. Sei que o momento é triste, complicado, mas que acredite no clube, no nosso presidente, nos jogadores. Vamos fazer o nosso melhor para voltarmos à Primeira Divisão", completou.

Outro que destacou a falta de planejamento foi Tiago Cardoso. O goleiro, que chegou até a ficar no banco de reservas durante a competição, destacou o comprometimento do elenco, apesar de tudo.

"Tudo isso atrapalha. Quando está tudo certo, já é difícil. Quando há extracampo é pior. A gente também está machucado. A gente nunca entrou para perder. Demos o nosso máximo. Foi assim a competição toda", disse o goleiro.