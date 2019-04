Roger Machado chega à Cidade do Galo e projeta ano vitorioso à frente do Atlético-MG

Os principais jogadores do Atlético-MG iniciam a pré-temporada neste sábado (7), a partir das 15h30. E um dia antes do início dos trabalhos, o técnico Roger Machado já teve compromissos na Cidade do Galo. O treinador desembarcou em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (6), e já se encontrou com o seu novo auxiliar técnico, Diogo Giacomini.

Em entrevista à TV Galo, Roger se mostrou impressionado com o nível das instalações do centro de treinamento do alvinegro. “Eu ouvia falar muito, mas não havia tido a oportunidade de vir aqui. Não tenho dúvida que está entre as melhores do mundo, atende o que o futebol moderno precisa e acomoda bem os atletas para que eles consigam fazer o melhor”, exaltou Roger Machado.

O treinador também comentou sobre a expectativa de trabalhar no Galo. “A expectativa é sempre grande, de defender e trabalhar em um grande clube como o Atlético. O ano de 2016 passou, as férias acabaram e as baterias estão carregadas para trabalhar. Que seja um ano muito produtivo, de muitas conquistas”, projetou o novo comandante alvinegro.

Os atletas que irão disputar a Florida Cup realizaram mais um treinamento na tarde desta sexta-feira, na Cidade do Galo, desta vez sob os olhares do novo técnico. Neste sábado, no período da tarde, Roger será apresentado oficialmente pela diretoria aos jogadores e jornalistas, iniciando de vez a pré-temporada.

O treinador terá 22 dias para preparar a equipe para a primeira partida oficial em 2017. No dia 29 de janeiro, o Galo recebe o América de Teófilo Otoni, no Independência, na estreia do Campeonato Mineiro. No dia 1º de fevereiro, o primeiro grande teste: clássico contra o Cruzeiro, no Mineirão, valendo pela primeira rodada da Primeira Liga.

“As competições foram, digamos, diluídas ao longo da temporada. O bom é que temos o nosso grupo 80, 90% formado, e isso dá uma continuidade. Agora, diante de um novo comando, mas uma continuidade com jogadores já acostumados a disputar essa competição que é a Libertadores, competição mais importante no cenário internacional do nosso futebol. O hábito de disputar a competição dá uma vantagem ao Atlético, já venceu, sabe o caminho e tem que repetir”, finalizou Roger.