Força carioca e pratas da casa: Tite convoca sete jogadores que atuam no Rio

Nesta última quinta (19), o treinador Tite selecionou 23 jogadores para atuarem no jogo contra a Colômbia no dia 25 de janeiro, denominado jogo da amizade, será realizado no estádio Nilton Santos. Desses convocados, sete são de equipes cariocas: o goleiro Alex Muralha, lateral Jorge, volante Willian Arão e o meio campista Diego do Flamengo; o zagueiro Luan do Vasco; o meio campo Camilo do Botafogo; Gustavo Scarpa, também meia, do Fluminense. Eles já estão acostumados com o clima carioca, então estarão atuando em "casa".

O goleiro Muralha já tinha sido chamado outras vezes pelo comandante recentemente. O garoto Jorge, defendeu a seleção sub-20 e também já foi chamado para a principal por Dunga, mas não estreou. Arão e Camilo vestem a amarelinha pela primeira vez em suas carreiras. Os jovens Luan e Gustavo Scarpa participaram de jogos da seleção pela equipe sub-20, porém nunca atuaram pela seleção profissional. Diego, em 2004, formou uma ótima parceria no Santos com o Robinho e chegou a seleção principal, ganhou a Copa América do Peru.

Alex Muralha segue firme na seleção

A primeira convocação do arqueiro de 26 anos foi em setembro de 2016, quando Tite o chamou para participar dos jogos da eliminatória, Bolívia e Venezuela. O goleiro não estreou ainda com a camisa do Brasil, porém ele vai mantendo a regularidade de ser chamado para defender a seleção. Muralha é o quarto goleiro Rubro Negro a ser convocado na história, antes dele tiveram: Zé Carlos, Gilmar Rinaldi e Julio César.

Na primeira vez que foi convocado, foi a principal surpresa da lista, e Tite explicou. "Ele vem fazendo um grande campeonato, como já fez no Figueirense. São dois anos mantendo um padrão de atuação. Merece a convocação. A fase do Flamengo ajuda. O jogo que vimos contra o Palmeiras, a defesa no lance decisivo com o Gabriel Jesus... Tudo isso conta" - disse.

O garoto Jorge, prata da casa do Flamengo, convocado para o amistoso

O lateral esquerdo de apenas 20 anos, vive uma fase muito boa no Rubro Negro, ele apareceu ainda nas categorias de bases do clube e conquistou vários títulos no sub-20. Estreou pelo Flamengo em 2014 no empate contra o Bangu por 2 a 2, depois em um amistoso contra o Nacional do Uruguai, na despedida do Léo Moura, Jorge foi chamado por Vanderlei Luxemburgo e se destacou. Foi transferido para a equipe profissional no ano seguinte e continuou tendo boas atuações. O seu auge foi em 2015 quando conseguiu uma convocação para a seleção brasileira sub-20. "2015 foi inesquecível para mim. Muita coisa boa aconteceu, como as convocações para as seleções de base, o troféu de melhor lateral-esquerdo do Mundial Sub-20 e a subida para o profissional do Flamengo."

Volante Arão muito observado por Tite na temporada passada



O jogador do Flamengo, entre tantos outros, estava sendo observado por Tite. A comissão técnica considera Arão um volante moderno que além de marcar, tem bom passe e sabe sair para o jogo com qualidades ofensivas. Ele tem 24 anos de idade.

Tite trabalhou com o atleta em 2012 no Corinthians. Arão era banco de Ralf e quase não teve oportunidades. Ainda assim conquistou a Libertadores da América e o Mundial de Clubes de 2012 e foi campeão paulista em 2013.



Após 13 anos, Diego volta a defender a amarelinha

O meia campista, tinha a expectativa de voltar a atuar pela seleção e conseguiu. E ainda poderá jogar ao lado do amigo Robinho, os dois jogadores foram formados na base do Santos em 2002. Em 2004 ganharam a Copa América do Peru pelo Brasil.

Longe da seleção, Diego retornou ao futebol brasileiro no ano passado para defender o Flamengo. Entre os objetivos com o time carioca, o meia destacava a possibilidade de poder vestir o uniforme da seleção. O sonho se materializou:

"Alegria que não cabe no peito. Retornar à seleção brasileira é algo que me deixa extremamente orgulhoso... Agradeço a Deus, minha família, amigos e a todos do Flamengo por me ajudarem a voltar a viver esse sonho! É um jogo que vai além de um amistoso, e por isso, gostaria de convocar também todos os torcedores a lotar e dar show no Engenhão", escreveu Diego, nas redes sociais.

Camilo em vídeo na rede social, celebra muito sua primeira convocação

Após o trabalho, Camilo exaltou a convocação do técnico Tite e agradeceu ao Botafogo pela chance recebida na Seleção.

- Não tenho palavras para descrever este sentimento. É um sonho realizado. Esta é uma camisa que já levou tantos jogadores para a Seleção Brasileira e sou mais um a conquistar este objetivo. Tenho uma gratidão enorme pelo Botafogo, só tenho a agradecer ao clube, ao técnico Jair Ventura pelo trabalho, por proporcionar eu poder mostrar meu futebol - disse.

O jogador teve as suas melhores atuações na Chapecoense no ano de 2014, o seu contrato foi renovado e no ano seguinte continuou marcando gols e assistências. O jogador voltou aos holofotes nacionais e foi negociado com o Botafogo. Camilo não esqueceu de falar sobre a causa do amistoso.

- Será especial vestir a camisa da Seleção Brasileira, mas sabemos que será por uma causa maior. A tragédia da Chapecoense marcou todos nós, eu atuei com vários dos jogadores. Vou tentar aproveitar o máximo e me sentir feliz - comentou.

Companheiros de Camilo no Botafogo registraram o momento em que o jogador vê o anúncio da lista feita por Tite. Quando o treinador falou o nome de Camilo, os atletas comemoraram muito.

Gustavo Scarpa, principal jogador das Laranjeiras quer espaço na seleção

Camisa 10 tricolor, titular absoluto do Fluminense e principal jogador do time aos 23 anos. Enquanto acumula experiência e responsabilidade nas Laranjeiras, Gustavo Scarpa vive o sonho de ser convocado por Tite para defender a seleção brasileira pela primeira vez.

Se no Fluminense o talentoso meia é cobrado pela torcida para resolver, na seleção seus objetivos são mais modestos.

— Posso deixar boa impressão para o Tite, vou tentar fazer o meu melhor — disse ele.

Scarpa já havia sido convocado em 2015 para a seleção olímpica, mas nada comparado ao sentimento de poder vestir pela primeira vez a camisa da equipe principal.

Luan fará sua estreia pela equipe principal do Brasil

O zagueiro Luan mesmo sendo muito novo, é um dos principais jogadores da equipe vascaína. Ele já teve muitas convocações para a seleção de base e no ano passado, mesmo com o Vasco não tendo excelentes atuações, o atleta se credenciou mais ainda a defender a seleção comandado por Tite.

"Estou muito feliz, agradeço pela oportunidade de ser convocado pela primeira vez pra seleção principal. O amistoso é por uma causa nobre, tão importante, então estou muito lisonjeado de fazer parte disso", afirmou o zagueiro.

Brasil x Colômbia, Jogo da Amizade

A renda da partida, será revestida para os familiares das vítimas da tragédia do avião que levava a Chapecoense. O jogo acontecerá na quarta-feira (25), no estádio Nilton Santos, às 21h45.