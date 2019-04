Joinville marca nos acréscimos e vence clássico contra Criciúma

PARTIDA VÁLIDA PELA TERCEIRA RODADA DO RETURNO DO CAMPEONATO CATARINENSE, REALIZADA NA ARENA JOINVILLE

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA TERCEIRA RODADA DO RETURNO DO CAMPEONATO CATARINENSE, REALIZADA NA ARENA JOINVILLE

Quem foi a Arena precisou esperar até os 49 minutos do segundo tempo para ver a rede balançar no clássico Norte-Sul, entre Joinville e Criciúma. Melhor para o JEC, que venceu por 1 a 0, manteve os 100% de aproveitamento no returno e a liderança da competição.

Com a vitória, o Joinville mantém uma invencibilidade em casa de dez anos diante do rival. Como as duas equipes não se enfrentam mais esse ano, o tabu se manterá até 2018.

O JEC chegou aos nove pontos e agora parte pra dois jogos fora, contra Metropolitano e Avaí. Já o Tigre, que jogou boa parte do segundo tempo com 10, ficou com quatro pontos, foi ultrapassado pelo Avaí e está em 5º lugar.

Gol anulado marca 1º tempo

Os primeiros dez minutos de jogo foram de bastante estudo entre as duas equipes e foi assim que o Joinville encontrou o caminho das pedras: o lado direito, com o extremo Fabinho Alves. Aos 11 minutos, ele escapou pela direita e cruzou para trás e Breno chegou finalizando. A bola subiu demais e saiu. No lance seguinte, o mesmo Fabinho encontrou espaço novamente pela direita e finalizou para fora.

O Criciúma respondeu aos 13 minutos, com Alex Maranhão. O Tigre trocou passes pelo lado esquerdo e, na entrada da área, Jheimy tocou atrás para o camisa 10, que finalizou bonito e parou no goleiro Matheus, que fez bela defesa com a ponta dos dedos.

O lance mais polêmico da primeira etapa foi aos 14 minutos. Maranhão cobrou escanteio curto com Marlon, que estava na intermediária. O lateral cruzou na cabeça de Diego Giaretta, que desviou para o gol. A jogada foi invalidada por um inexistente impedimento. Cinco minutos depois, Maranhão arriscou da entrada da área, mas o chute rasteiro parou em Matheus.

Aos 30, Marlyson recebeu cruzamento da direita e, sozinho na marca do pênalti, cabeceou para fora. Foi a primeira grande chance do JEC, que voltou a ter boa oportunidade aos 42, com Bruno Rodrigues, que chutou fraco após receber cruzamento da esquerda.

Renan Teixeira salva o JEC

Com quatro minutos de segundo tempo, veio mais uma grande chance do JEC. Em rápido contra-ataque puxado por Bruno Rodrigues, Fabinho Alves ficou de frente com Edson, que cresceu na frente do adversário e bloqueou a finalização.

Aos 7 minutos, Giaretta afastou mal a bola, que parou nos pés de Breno. No lado esquerdo, ele enquadrou o corpo pro pé oposto e bateu colocado, parando no goleiro Edson.

O Criciúma respondeu três minutos com Silvinho. Ele recebeu na entrada da área, ajeitou, deixou a bola subir e finalizou na queda. A bola desviou, mas parou nas mãos de Matheus. Aos 11, em novo chute de fora da área, Alex Maranhão mandou a direita de Matheus.

Aos 17 minutos, o Criciúma perdeu o volante Barreto, expulso por acúmulo de cartões. Ele matou um contra-ataque com um empurrão em Bruno Rodrigues e recebeu o segundo amarelo.

Com um há mais, o JEC foi para cima. Fabinho Santos sacou o volante Roberto e lançou a campo o meia-atacante Aldair.

Aos 22 minutos, Bruno Rodrigues criou boa chance, finalizando da entrada da área. Edson espalmou. No minuto seguinte, o JEC armou veloz contra-ataque com Bruno Rodrigues. Ele deixou Marlyson de frente para o gol e chutou em cima de Edson.

Edson voltou a mostrar serviço aos 28. Após cruzamento da direita, Aldair errou a cabeçada, a bola voltou nele, que finalizou cruzado, de canhota. No reflexo, o goleiro criciumense fez importante defesa. Na sobra, Bruno Rodrigues finalizou para fora.

O JEC só voltou a incomodar aos 39, com Fabinho Alves, que foi lançado nas costas de Giaretta e chutou cruzado, para defesa de Edson, que mandou para escanteio.

Nos acréscimos, aos 49, veio o gol da vitória. Após cruzamento da esquerda, Renan Teixeira, sozinho na grande área, finalizou cruzado, a esquerda de Edson, fazendo o gol definitivo do jogo.