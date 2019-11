No retorno ao Maracanã, torcida do Fluminense prepara festa para estreia na Sul-Americana

A torcida do Fluminense resolveu tornar a estreia da Sul-Americana mais especial. Após quatro meses longe do Maracanã, o reencontro entre jogadores, torcedores e o estádio será na próxima quarta-feira (05), às 21h45, diante do Liverpool-URU, pela estreia da Sul-Americana.

A equipe do Convocação Tricolor se mobilizou e está preparando uma grande festa para o dia. As palavras "Força" "Glória" "Tradição" estamparão o mosaico. Em parceria com o grupo Mobilização Tricolor, os organizadores prometem também uma surpresa.

Segundo Pedro Jordão, um dos organizadores, o mosaico irá colorir todo o Setor Sul, com papeis grená na parte superior e as palavras "Força" e "Glória" em branco e papéis verde na parte inferior com a palavra "Tradição" em branco. Para conseguir o dinheiro, a equipe disponibilizou três contas, desde o dia 1º de março. Além disso, os organizadores também levaram caixas em jogos do vôlei e do futebol para que os torcedores pudessem doar qualquer quantia e contribuírem com a festa.

O mosaico será produzido pela gráfica Tamu LTDA e terá 23 mil peças. O valor total para a produção foi de R$ 6.710 e, até o momento, 75% do dinheiro foi arrecadado, faltando apenas R$ 1.700. Porém, segundo Jordão, o mosaico já está sendo produzido pela gráfica.

"Nós do convocação achamos que o time merece o apoio da torcida e estava faltando uma grande festa. Não conseguimos fazer nada antes pela falta de estádio. Mas agora chegou nossa hora de apoiar em busca do título", disse Jordão.

Para a montagem do mosaico, será preciso a ajuda dos torcedores. Quem quiser ajudar na montagem, basta procurar entrar em contato via mensagem direta (DM) com o perfil do Convocação Tricolor, enviando o nome completo e documentos como RG e CPF. "Precisamos de 50 a 80 pessoas para conseguirmos montar de forma ágil. Qualquer um que se dispor a ajudar é bem vindo. Precisamos dos torcedores nessa hora", afirmou Jordão.

Após a confirmação do Fluminense de que a partida será no Maracanã, os organizadores estenderam a arrecadação por mais uns dias e esperam conseguir os 25% que faltam. "Acredito que a torcida irá gostar da festa. Será inesquecível. Foi difícil conseguir arrecadar o dinheiro, mas graças a Deus conseguimos e deu tudo certo. A expectativa está imensa", finalizou Jordão.