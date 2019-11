Resultado e gols Peñarol 2x3 Palmeiras na Copa Libertadores 2017

Obrigado a todos pela audiência aqui na Vavel Brasil.

Final de Jogo Peñarol 2x3 Palmeiras !

Torcedores do Peñarol consegue invadir setor destinado aos torcedores Palmeirense e os grupos começam a brigar !

Cenas lamentáveis no Uruguai !

Final de jogo com muita confusão no Uruguai !!!!!

Tensão nas arquibancadas!

Torcedores do Peñarol tenta invadir o setor destinado a torcida do Palmeiras

Confusão em campo !!

Jogadores do Peñarol depois que o arbitro apitou o final da Partida foram para cima do Felipe Melo !

48' Acaba o jogo no Uruguai, Peñarol 2x3 Palmeiras !!

47' FERNANDO PRASS SALVA PALMEIRAS !

Nández cruza na área, Affonso cabeceia e Fenando Prass faz uma bela defesa !

46' Cristian Rodríguez cruza na área nas mãos de Fernando Prass

45' TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS

44' Substituição no Palmeiras

Saiu: Róges Guedes

Entra: Keno

43' Felipe Melo espetacular !!

Em conta ataque, Cristian Rodríguez toca para Nández. Meia uruguaio cruza na área, mas Felipe Melo antecipa o atacante Affonso e afasta o perigo!

42' Na cobrança de falta, Borja cabeceia sem direção !

41' Jean recebe na esquerda e sofre falta dura!

Vem bola na área do Peñarol !

40' Peñarol vai para o abafa !

Equipe Uruguai vencia o jogo por 2x0 e tomou a virada !

38' UHHH Palmeiras !

Guerra toca para Borja. Colombiano finaliza em cima da zaga do Peñarol !

37' Substituição no Peñarol

Saiu: Novick

Entra: Dibble

35' Cristian Rodríguez cobra falta para fora !!!

34' Cartão Amarelo por Michel basto

Willian faz falta em Nández, e Michel Basto toma cartão amarelo por reclamação

33' Afasta Michel Basto !

Cristian Rodríguez lança Affonso na área, mas Michel Basto afasta o perigo !

32' Nández tenta a jogada individual, mas é desarmado por Edu Dracena

29' Junior Arias recebe pela direita sofre falta do Michel Basto. Vem bola na área do Palmeiras. Na cobrança a bola fica nas mão do Fernando Prass

27' GOOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS! WILLIAN

Guerra recebe na entrada na área e finaliza. Goleiro Guruceaga da rebote nos pés de Jean. Lateral Palmeirense toca para o Willian que finaliza para o GOL !! Verdão vira o jogo no Uruguai !!!

25' Róges Guedes faz grande jogada individual pela esquerda, mas é desarmado pela zaga do Peñarol !

23' Michel basta acha o Borja na entrada da área. Atacante Palmeirense domina e finaliza em cima da marcação

21' Impedido!!!

Cristian Rodríguez recebe na área e finaliza. Mas meia uruguai estava em posição de impedimento !

20' Palmeiras dominando o segundo tempo, Com as mudanças verdão tem mais volume de jogo e mereceu o empate !

19' Peñarol responde!

Hernández recebe na esquerda e cruza na área. Yerry Mina sobe e afasta o perigo !

17' GOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!

Jean recebe na direta e cruza na área. Yerry Mina sobe sozinho e cabeceia para o fundo do GOL. Palmeiras empata o jogo no Uruguai !

15' Substituição no Peñarol

Saiu: Alex Silva

Entra: Ángel Rodríguez

14' Cartão Amarelo para Edu Dracena

Zagueiro Palmeirense faz falta em Affonso parando o contra ataque!

12' PERDEU!!!!!!

Borja acha Jean nas costas da marcação. Lateral Palmeirense cruza na área e Róges Guedes finaliza para fora !!!

Quase empate do Palmeiras!

11' Guerra acha Jean livre na direita, Lateral palmeirense cruza na área mas Quintana afasta o perigo!

09' UHHH Peñarol!

Nández recebe na entrada da área e finaliza com perigo.

07' Palmeiras começa muito bem o segundo tempo!

Verdão adianta a marcação e já finalizou duas vezes !

05' Borja recebe de Tchê Tchê e toca para Willian. Atacante recebe e finaliza para fora !

04' Cartão Amarelo para Alex Silva

Meia do Peñarol faz falta dura em Guerra !

03' GOOOOOOL do Palmeiras!! Willian

Jean recebe boa bola do Guerra na esquerda e cruza na área, Borja desvia de cabeça e bola sobra para o Willian. Atacante Palmeirense domina e finaliza sem chance para o goleiro Guruceaga

01' Junior Arias tenta arrancada, mas é desarmado pelo Felipe Melo

Começa o Segundo Tempo no Uruguai, Peñarol 2x0 Palmeiras

Eduardo Baptista desfaz o esquema com 3 zagueiros e coloca Michel bastas na lateral esquerda

Substituição do Palmeiras

Sai: Victor Hugo e Egídio

Entra: Willian e Tchê Tchê

Eduardo Baptista optou hoje com um sistema de jogo com 3 zagueiros que não deu muito certo. Time ficou muito no campo de defesa e Borja ficou isolado na frente.

Peñarol dominou o primeiro tempo. Com dois gols em bolas cruzadas equipe Uruguai abre bola vantagem no primeiro tempo.

45' Acaba o Primeiro Tempo, Peñarol 2x0 Palmeiras

44' Que isso Felipe Melo !!

Meio campista Palmeirense toca bola para trás e obriga Fennando Prass a sair do gol e dividir com o atacante Affonso do Peñarol !!

42' Peñarol mantém a posse de bola no campo de defesa.

40' Peñarol domina o primeiro tempo, Palmeiras não consegue jogar no Uruguai !

38' GOOOOOOOOOLLL DO PEÑAROL

Penãrol trabalhou bem a bola. Alex Silva recebe belo passe na direita e cruza na área, Novick desvia de cabeça e bola sobra para Junior Arias. Atacante uruguaio finaliza sem chances para Fernando Prass. Penãrol amplia !!!

34' Na cobrança de Falta, Fernando Prass sai mal do gol e bola sobra para Novick. Meia do Peñarol finaliza em cima de Cristian Rodríguez que está em posição irregular!!

33' Nández recebe boa bola na esquerda e sofre falta do Guerra. Vem bola na área do Palmeiras

31' Jean recebe lançamento de Guerra e cruza na área. Mas Borja não alcança a bola !!

29' Nández tenta o lançamento para Affonso nas costas do Edu Dracena, mas a bola fica nas mão do Fernando Prras

26' Levanta Róger Guedes!!!!!

Róger Guedes recebe belo passe do Jean, mas atacante Palmeirense perde o equilíbrio e cai sozinho. Era uma ótima oportunidade para o Palmeiras

25' Palmeiras encontra muita dificuldade para sair jogando, equipe do Uruguai adianta a marcação

23' Cristian Rodrígues tenta a jogada pela esquerda, mas é desarmado pelo Jean

22' Cartão Amarelo para Borja

Atacante Palmeirense faz feia e juiz não perdoa!

20' Penãrol mantém a posse de bola, equipe uruguai comandando as principais ações da partida. Palmeiras não consegue sair do campo de defesa, não tem sequencias nas jogadas

18' Na cobrança de falta, Petrik cabeceia, mas arbitro marca impedimento

17' Guerra faz falta em Nández. Vem bola na área do Palmeiras

15' Nández e Felipe Melo recebem cartão Amarelo

Os dois jogadores discutiram no meio de campo

13' GOOOOOOOOOOLLLL DO Penãroll

Nandez recebe na direita e cruza na área. Affonso antecipa Yerre Mina e finaliza sem chances para o Fernando Prass!!

Jogadores do Palmeiras reclama de falta na jogada do gol, mas o arbitro valida o gol!

11' Hernández avança pela esquerda e cruza na área. Victor Hugo sobe de cabeça e afasta o perigo!

08' Penãrol começa melhor a partida. Equipe Uruguai já chegou duas vezes no gol do Palmeiras

06' Defende Fernando Prass !

Álex Silva recebe na entrada da área e finaliza nas mãos de Fernando Prass

05' Afasta Guerra!!!

Nandez avança pela esquerda e cruza na área. Mas Guerra faz o corte providencial !!

03' UHHHHH Peñarol

Em jogada pela esquerda, Álex Silva cruza na área e Nandez cabeceia para fora

02' Affonso cobra lateral dentro da área do Palmeiras, mas Victor Hugo afasta o perigo

01' Affonso tenta o primeiro ataque pelo Penãrol, mas a arbitragem marca impedimento

Começa o jogo no Uruguai, Penãrol 0x0 Palmeiras

As duas equipes já estão no gramado. Daqui a pouco a bola vai rolar no Uruguai

Palmeiras precisa da vitória para disparar na liderança. Já caso o Penãrol vença a partida, equipe Uruguai assume a vice liderança do grupo.

Vinicius é a novidade no banco do Palmeiras, Jovem goleiro foi relacionado pela primeira vez na libertadores. Jailson segundo goleiro nem viajou para o Uruguai por opção da comissão técnica

Eduardo Baptista hoje com uma formação diferente. Palmeiras escalado no 3-5-2 para encarar o Peñarol no Uruguai

Fabiano e Erik foram cortados do banco de reservas

Bando do Palmeiras: Vinicius, Zé Roberto, Thiago Santos, Raphael Veiga, Tchê Tchê, Willian e Keno

Palmeiras escalado: Fernando Prass; Edu Dracena, Yerry Mina e Victor Hugo; Jean, Felipe Melo, Guerra, Michel Basto e Egídio; Róger Guedes e Borja

Bando do Peñarol: Kevin Dawson, Maximiliano Perg, Ángel Rodrígues, Matias Mier, Nicolás Dibble, Fabián Piriz e Diego Rossi

Peñarol escalado: Gastón Guruceagas; Hernán Peatryk, Yeferson Quintana, Iván Villalba e Lucas Hernández; Álex Silva, Nahitan Nandez, Marcel Novick e Cristian Rodrígues; Junior Arias e Mauricio Affonso.

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Peñarol x Palmeiras ao vivo pela Copa Libertadores 2017! Fique ligado às 21h45 na VAVEL Brasil!

O Palmeiras visita o Peñarol pela quarta rodada da Copa Libertadores da América no estádio Campeón Del Siglo, Montevidéu às 21h45.

O Palmeiras é o líder do grupo com 7 pontos, já o Peñarol se encontra na terceira posição com 3 pontos no grupo 5.

Na última rodada, o confronto entre Peñarol x Palmeiras aconteceu no Allianz Parque. O Palmeiras venceu o time Uruguaio por 3 a 2 com gols de Willian, Dudu e Fabiano.

O alviverde tem uma baixa. O capitão Dudu foi expulso na última rodada. Com essa ausência o provável substituto do Dudu será o Michel Bastos.

A provável escalação do alviverde para a partida Peñarol x Palmeiras ao vivo é: Fernando Prass; Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes, Guerra, Tchê Tchê e Michel Bastos (Willian); Borja

A lista completa dos relacionados: Fernando Prass, Vinicius Silvestre, Jean, Fabiano, Zé Roberto, Egídio, Edu Dracena, Yerry Mina, Vitor Hugo, Felipe Melo, Thiago Santos, Tchê Tchê, Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga, Borja, Róger Guedes, Willian, Keno e Erik.

O Palmeiras será o primeiro clube Brasileiro a jogar no novo estádio Campeón Del Siglo. Os 2 mil ingressos destinados à torcida alviverde já foram esgotados na terça-feira.

O Verdão realizou um treino na parte da tarde da terça-feira no estádio Luiz Franzini, do Defensor. Eduardo Baptista fechou a atividade para a imprensa.

O Palmeiras está com a classificação muito bem encaminhada. Uma vitória poderia praticamente garantir o Verdão nas oitavas de finais. O Peñarol por sua vez, precisa vencer para continuar sonhando com a classificação. Uma derrota seria quase um "adeus" na competição.

Embora o Palmeiras seja líder do seu grupo, Eduardo Baptista sofre críticas pela eliminação no Campeonato Paulista. O torcedor espera uma boa atuação mesmo no Uruguaiu para mostrar a competência do ótimo elenco.