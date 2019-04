Felipe Melo é suspenso de seis jogos na Copa Libertadores por confusão no Uruguai

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) puniu o Felipe Melo por seis partida na competição continental. O volante do Palmeiras participou da briga generalizada no estádio Campeón del Siglo em Montevidéu, no dia 26 de Abril pela quarta rodada do grupo 5 da Copa Libertadores.

O Palmeiras possui sete dias para entrar com recurso. O clube já sinalizou que irá recorrer. Mesmo com o pedido, Felipe Melo ficará fora das próximas duas partidas por ter sido penalizado com a suspensão preventiva de três jogos. O volante já cumpriu uma partida contra o Jorge Wilstermann.

Se o Palmeiras tiver sucesso no pedido de recurso, Felipe Melo voltaria a jogar na partida de volta das oitavas de finais. Caso o resultado seja negativo, o jogador só voltaria a atuar pelo Palestra numa possível semifinal na partida de volta.

Caso o Palmeiras seja eliminado na fase de grupos (precisaria perder por dois gols de diferença em casa para o Tucumán e ainda ver o Jorge Wilstermann arrancar um ponto do Peñarol no Uruguai), a suspensão passaria a valer na Copa Sul-Americana. Para isso acontecer, o alviverde precisa ser um dos melhores eliminados na fase de grupos.

Segundo o site do jornal Ovación, do Uruguai, os jogadores Lucas Hernández, Nahitan Nandez e Matías Mier foram punidos com cinco partidas de suspensão e mais 10 mil dólares de multa. Ainda segundo o jornal uruguaio, o resultado da punição será na próxima quarta-feira.

E em meio à punição, polêmicas e Libertadores, o Palmeiras fará sua estreia no Campeonato Brasileiro diante do Vasco, domingo (14) no Allianz Parque. O Verdão tenta defender o título, conquistado na temporada passada com Cuca, técnico que reestreia no comando alviverde.