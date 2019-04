Meia Paulinho pode desfalcar Criciúma diante do América-MG

Com dores no pé, o meio-campista Paulinho se tornou a nova dor de cabeça do técnico Deivid, no Criciúma. O atleta, que foi titular nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, não treinou na terça (23) e quarta (24) e é dúvida para a partida de sexta-feira (26), a partir das 19h15, diante do América Mineiro, no estádio Heriberto Hülse, pela 3ª rodada.

Caso não jogue, Deivid deverá promover o retorno de Douglas Moreira. O atleta formado no clube havia perdido posição para Jocinei no último fim de semana, na derrota por 1 a 0 frente o Oeste, e agora pode compor meio de campo ao lado do próprio Jocinei e de Barreto. O último citado, aliás, será outra novidade do time. Recuperado de um estiramento no joelho, ele vem treinando entre os titulares na vaga de Alex Maranhão.

Além dessas mexidas no meio-campo, outra alteração será na defesa. Nino, expulso na última partida, está suspenso e não joga. Diego Giaretta deve ser o escolhido para substituí-lo. A formação utilizada por Deivid nas últimas atividades teve Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Jocinei; Caio Rangel, Zé Roberto e Silvinho.

"O jogo de sexta-feira será um divisor de águas porque precisamos vencer e temos dois jogos fora de casa. Na Série B, é complicado deixar de vencer em casa. Estamos em uma situação incômoda", analisou o goleiro Luiz durante entrevista coletiva no CT do clube nesta quarta-feira (24).

A situação incômoda citada pelo capitão criciumense é a lanterna da Série B. Em dois jogos, o Tigre sofreu duas derrotas e é a única equipe que ainda não pontuou na competição. Apesar de reconhecer o incômodo com a última colocação, Luiz disse que ainda não há razão para se preocupar. “A equipe é qualificada e não pode estar em uma posição tão desfavorável. O grupo está ciente que temos de fazer um excelente jogo na sexta-feira. A obrigação é vencer. É hora de fazer excelentes jogos e vencer", afirmou.

Yuri é regularizado

Último reforço carvoeiro a ser apresentado, o meia-atacante e lateral-esquerdo Yuri foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF na tarde desta quarta-feira. Com o registro do contrato de empréstimo com o Botafogo até o fim da temporada, ele fica liberado para estrear pelo Tigre diante do América.

"Estou bastante ansioso. Como não estava jogando, a ansiedade aumenta. Procuro ficar um pouco calmo e corresponder dentro de campo", afirmou Yuri durante sua apresentação oficial.

A última atividade do Criciúma antes da partida diante do Coelho será nesta quinta-feira (25), a partir das 15h30, no estádio Heriberto Hülse.