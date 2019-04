Desfalcado, Santa Cruz fecha preparativos para partida contra Internacional

Nesta sexta-feira (16), o Santa Cruz encerrou sua preparação para enfrentar o Internacional no Arruda, pela oitava rodada da Série B. O treinamento aconteceu em Aldeia, sob comando do treinador Adriano, que terá dois desfalques para o duelo de sábado, o volante Frederico Gino e o atacante Ricardo Bueno.

Gino teve uma lesão muscular na coxa esquerda, e a princípio está de fora dos dois próximos jogos (contra Internacional e América MG), assim como o zagueiro Anderson Salles, que sofre de lesão na coxa direita. Em compensação, Bruno Silva se recuperou de cansaço muscular e retorna à zaga Coral.

Outro desfalque do time Tricolor, que teve maior repercussão, foi o atacante Ricardo Bueno. Tendo se destacado nas poucas partidas que fez com a camisa do Santa, Bueno recebeu propostas do Goiás e da Chapecoense, e se entrar em campo no sábado estará fazendo a sétima partida, que impediria uma transferência para outra equipe da mesma divisão, como é o caso do Goiás. A VAVEL Brasil tentou contato com o empresário do atleta, Marcelo Robalinho, mas não obteve resposta. O agente, entretanto, publicou em uma rede social que o interesse do atacante é seguir no clube por já estar adaptado.

O médico do clube, Wilton Bezerra, lembrou que o atacante sofre de uma contusão, o que também justificaria a ausência na movimentação desta sexta. ‘’Ele deixou o jogo contra o Ceará com dores no joelho. Está com um edema. Fizemos exame, mas não saiu o resultado’’, disse Wilton.

Desfalques à parte, Adriano já definiu a escalação que enfrentará o Internacional, com Pitbull retornado à titularidade para suprir a ausência de Ricardo Bueno e Thiago Primão no lugar de Gino. O Santa vai à campo com: Júlio César; Nininho, Jaime, Bruno Silva e Roberto; Elicarlos, Thiago Primão e Léo Lima; André Luís, Bruno Paulo e Pitbull.