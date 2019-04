Gilson Kleina reclama da arbitragem e lamenta resultado negativo diante do Corinthians

A Ponte Preta foi até Itaquera no sábado (8) para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, e saiu derrotada por 2 a 0, no jogo dos "extremos". O primeiro tento anotado por Jadson saiu no ultimo minuto do primeiro tempo, enquanto Jô ampliou no primeiro minuto da segunda etapa.

A Macaca ainda teve um pênalti desperdiçado por Lucca que Cássio defendeu. Gilson Kleina reclamou da arbitragem e pontuou os descuidos que originaram os gols do Alvinegro Paulista. "Perdemos o jogo em dois, três minutos, no último lance do primeiro tempo e no primeiro do segundo", disse Kleina.

A estratégia do time comandado por Gilson Kleina era se aproveitar dos poucos erros que a equipe corintiana oferece em uma partida. Até os trinta primeiros minutos de jogo, a Macaca congestionava o meio campo e dificultava as jogadas ofensivas do Corinthians. Lucca e Emerson Sheik foram os responsáveis por levar perigo ao gol de Cássio.

Caminhando ao fim da primeira etapa a intensidade da equipe de Campinas caiu, e no ultimo minuto Jadson aproveitou a sobra dentro da área e concluiu pro gol. O comandante pontuou que a partida já havia acabado e que houve uma falta de Jô em Rodrigo no lance.

"O jogo estava acabando, perdemos a bola no ataque, teve uma falta e deixamos bater rápido. O time estava bem. Poderia virar 0 a 0, mantendo a postura. O primeiro tempo já tinha acabado quando tomamos o gol, e o Jô usou bem o braço para deslocar o Rodrigo. Preciso enfatizar isso. Também erramos em não acompanhar o rebote", analisou.

Diferente do primeiro tempo, o Corinthians não demorou a marcar, logo no primeiro minuto, Jô marcou o segundo do Timão, após passe de Rodriguinho. A Ponte Preta poderia descontar com um pênalti que Lucca cobrou, mas viu Cássio se agigantar e defender. A Macaca ainda teve uma bela oportunidade com Sheik, mas novamente parou no goleiro do Corinthians.

"O Corinthians tem uma boa equipe, mas, para mim, o destaque foi o Cássio. A equipe teve uma postura para ter um resultado positivo. Até merecia um resultado melhor. O desempenho foi bem, mas não conseguimos reverter em gol. Perdemos para uma equipe sólida", finalizou.

Com a derrota, a Ponte Preta estaciona na 12° colocação com 15 pontos e está há três jogos sem vitória. Já o Timão é mais líder do que nunca e abre nove pontos de vantagem pro momentâneo vice líder Flamengo. A Macaca volta a campo na quarta-feira (12), 19h30, contra o Bahia. O Timão fará o clássico fora de casa diante o Palmeiras no mesmo dia, às 21h45.