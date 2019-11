Resultado Palmeiras x Barcelona de Guayaquil na Copa Libertadores 2017 (1 (4)-0 (5))

FIM DAS PENALIDADES! Barcelona classificado!

PALMEIRAS! PERDEU! Egídio desperdiça a cobrança, e o Palmeiras é eliminado da Libertadores.

GOL DO BARCELONA! Ayoví marca.

GOL DO PALMEIRAS! Moisés marca

BARCELONA! PERDEEEEU!! Damían Díaz perde o pênalti, que é defendido por Jailson!

GOL DO PALMEIRAS! Keno faz o gol.

GOL DO BARCELONA! Caicedo marca.

PALMEIRAS PERDEU! Bruno Henrique desperdiça a cobrança.

GOL DO BARCELONA! Segundo Castillo marca.

GOL DO PALMEIRAS! Tchê Tchê marca o segundo gol do Verdão.

GOL DO BARCELONA! Oyola marca o segundo.

GOL DO PALMEIRAS! Guerra marca o primeiro para o Verdão

GOL DO BARCELONA! Jonatan Álvez marca o primeiro.

Torcida do Palmeiras grita o nome de Jailson. É a estreia do camisa 14 na Libertadores.

FIM DE JOGO! PALMEIRAS 1 X 0 BARCELONA! VAI PARA OS PÊNALTIS

49' Bola é cruzada na área, mas Jailson sai para ficar com ela.

46' Jonatan Díaz recebe sozinho na área, mas Tchê Tchê chega bem para tirar.

45' O juiz marca mais 4 minutos de acréscimos

43' AMARELOU PALMEIRAS! Cartão amarelo para Thiago Santos

42' Guerra faz a tabela com Bruno Henrique no meio de campo, é tocado, reclama de falta, mas o árbitro não marca nada.

39' QUASE!! Díaz faz a cobrança, Castillo chega colocando o pé na bola, cara a cara com Jailson, mas a bola vai por cima do gol.

38' Jonatan Álvez passa por Dracena, invade a área, mas cai. O jogador pede pênalti, mas o árbitro não dá nada.

35' Velasco tenta escapar pelo lado esquerdo e é derrubado por Bruno Henrique

33' AMARELOU PALMEIRAS! Cartão amarelo para Edu Dracena

33' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai Minda e entra Segundo Castillo

32' Guerra faz o cruzamento, mas é tiro de meta para o Barcelona.

31' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai Dudu e entra Guerra

28' Thiago Santos tenta o lançamento na área para Dudu, e a bola vai direto pela linha de fundo

26' AMARELOU BARCELONA! Cartão amarelo para Matías Oyola.

24' Díaz recebe na entrada da área, mas isola a bola

24' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai Pineida e entra Tito Valencia

23' Bola rola novamente

Público para Palmeiras x Barcelona: 38.310 torcedores. Renda: R$ 3.343.320,49

22' Dudu fica caído no gramado e recebe atendimento médico

21' Após cruzamento da direita, Díaz recebe livre, na pequena área, e fura a bola!

19' Tche faz boa jogada individual pelo lado direito, finaliza e a vai por cima do gol!

18' NA TRAVE! Bruno Henrique recebe a bola, faz o cruzamento na segunda trave, e Keno chuta a bola no travessão

15' No contra-ataque, Jonatan Álvez chuta cruzado e a bola bate na trave

14' Egídio lança a bola para Dudu dentro da área, o atacante faz a finta, chuta cruzado e Deyverson faz o gol. O atacante, porém, estava em posição de impedimento.

12' Egídio e Dudu fazem uma jogada no escanteio, o atacante cruza, mas a bola passa por todo mundo.

11' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai Castillo e entra Damián Díaz

08' Egídio solta a bomba, da intermediária, e manda longe do gol

Moisés toca para Dudu, o atacante para na frente da área, espera a chegada do meia e faz o toque. Moisés dá o corte em Caicedo, e coloca no fundo das redes de Banguera.

06' GOOOL DO PALMEIRAS!! MOISÉÉS!!

05' Castillo bate forte no meio do gol, e Jailson faz uma linda defesa.

03' Egídio cruza, mas Oyola afasta de cabeça.

03' Deyverson fica com a sobra, arrisca de longe, mas a bola desvia e vai para o escanteio.

01' No contra-ataque, Castillo tenta o cruzamento na área, mas Moisés consegue tirar

01' Egídio cruza a bola na área, mas a zaga afasta.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai Roger Guedes e entra Moises

48' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Palmeiras 0 x 0 Barcelona

47' Bruno Henrique toca para Róger Guedes em profundidade, o atacante tenta o cruzamento, mas a bola fica com Banguera.

46' Após cruzamento na área, a bola fica viva e Egídio afasta de cabeça

45' AMARELOU BARCELONA! Cartão amarelo para Erick Castillo

45' O juiz marca mais 3 minutos de acréscimo.

41' Egídio faz o cruzamento na área, Banguera sai com tudo, divide com Dudu, e o árbitro dá falta do atacante.

39' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai Mina e entra Edu Dracena

39' Mina sai chorando de campo. Vem aí Edu Dracena

39' Mina tenta voltar, mas sem condições para o zagueiro palmeirense.

35' Egídio cruza a bola na área, a bola passa por todo mundo, e é tiro de meta para o Barcelona.

33' Após contragolpe rápido, Castillo faz o cruzamento e Caicedo, na área, manda na rede pelo lado de fora!

30' Minda tenta o cruzamento na lateral, mas Dudu chega de carrinho e afasta

28' Caicedo passa em velocidade, tenta o cruzamento, e Egídio consegue afastar para o escanteio.

27' Bruno Henrique pressiona no campo de ataque, mas comete a falta em Arreaga.

25' Dudu abre para Róger Guedes no meio de campo, o atacante ajeita, bate, mas chuta para fora.

23' Dudu faz o cruzamento para Róger Guedes na segunda trave, o atacante manda a bola na área, mas Banguera fica com ela.

23' Deyverson domina pelo meio e é derrubado por Minda.

22' Egídio avança pela lateral do campo, faz o cruzamento para Deyverson, que dá um raspão na cabeça. Passa perto da trave!!

19' Díaz puxa o contragolpe rápido pelo meio, abre para Castillo e Luan chega bem no desarme.

18' Roger Guedes faz o passe para Egídio na área, que deixa o corpo, para ser derrubado, e a arbitragem manda seguir

16' Róger Guedes toca para Tchê Tchê em profundidade, o lateral faz o cruzamento procurando Deyverson, mas Banguera fica com a bola.

15' Pineida cruza a bola na área, mas a zaga do Palmeiras consegue afastar

13' Bruno Henrique domina pelo meio, tenta e Pineida afasta

12' Egídio manda na área e Banguera fica com a bola

11' Roger Guedes domina pelo lado direito e sofre falta de Pineida. Egídio na bola

10' Dudu bate direto no gol do Barcelona, e a bola passa perto da trave do goleiro!!

09' Dudu domina pelo lado esquerdo e é derrubado. Boa chance para o Palmeiras

07' Egídio cruza a bola na área do Barcelona, mas Banguera sai tirando de soco. No rebote, jogador do Palmeiras comete falta.

06' Egídio faz o cruzamento na área e Minda mergulha para afastar de cabeça

05' Barcelona tenta uma jogada, mas a zaga do Palmeiras consegue afastar.

03' Dudu tenta o domínio pelo meio, mas a corre bola muito e a marcação chega forte

02' Barcelona vai para o primeiro ataque, mas Tchê Tchê faz o desarme

01' Castillo é derrubado por Thiago Santos e fica sentindo no gramado

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Palmeiras 0 x 0 Barcelona

Torcida do Palmeiras faz um mosaico em todo estádio,

Hino nacional brasileiro sendo executado!

Times em campo! Torcida do Palmeiras faz uma festa digna de Libertadores para receber a equipe no gramado.

BARCELONA ESCALADO! Banguera, Pineida, Aimar, Velasco, Arreaga, Minda, Oyola, Marcos Caicedo, Ayoví, Castillo e Álvez

PALMEIRAS ESCALADO! Jailson, Tchê Tchê, Mina, Luan e Egídio; Thiago Santos, Bruno Henrique e Dudu; Guedes, Keno e Deyverson.

As duas equipes estão no aquecimento. Torcida grita que "o Palmeiras é o time da virada".

Os melhores momentos do jogo de ida entre Barcelona x Palmeiras. A partida terminou 1x0 para o time da casa.

Arbitragem: Néstor Pitana apita a partida, auxiliado por Hernan Maidana e Juan Pablo Belatti (todos da Argentina)

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Mayke (Jean), Mina, Luan e Egídio; Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra (Keno); Róger Guedes, Dudu e Deyverson

Provável escalação do Barcelona: Banguera; Velasco, Aimar, Arreaga (Kunty Caicedo) e Pineida; Minda e Oyola; Marcos Caicedo, Damián Diaz e Erick Castillo; Jonatan Alvez

Desfalques do Palmeiras: Arouca (em transição após cirurgia)

Desfalques do Barcelona: Gabriel Marques e Ariel Nahuelpan (no departamento médico)

Ao Verdão, resta ganhar por dois gols de diferença para avançar imediatamente ou devolver o 1 a 0 para levar o jogo para os pênaltis. Veja abaixo as principais informações do confronto:

Palmeiras e Barcelona (ECU) vão decidir nesta quarta-feira o classificado às quartas de final da Copa Libertadores. Depois de vencer em Guayaquil por 1 a 0, o time equatoriano chega ao Allianz Parque tendo a vantagem de jogar por um empate.