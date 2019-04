De quarta força a imparável: adversários do Corinthians 'desistem' do Brasileirão

A temporada de 2017 deve ficar marcado na história do Corinthians caso o time conquiste o Campeonato Brasileiro. Tido como quarta-força de São Paulo no inicio do ano, o Timão conquistou o Paulistão e lidera o Brasileiro com larga vantagem mesmo com uma rodada a menos.

Além disso, o Timão vê os seus principais adversários na luta pelo título desesperançosos. Técnicos de Grêmio, Santos, Palmeiras e Flamengo já admitem que será muito difícil tirar o título do Corinthians, por isso devem focar nas competições onde tem mais possibilidades.

Renato Gaúcho, comandante do vice-líder Grêmio, chegou a dizer que o Corinthians iria despencar na tabela. Passada algumas rodadas nem o próprio treinador acredita em tal "profecia". Após derrota para o Botafogo na última rodada, o técnico admitiu que a cada partida que passa o campeonato fica mais difícil e que usará a "garotada" deixando claro que o foco será na semifinal da Copa do Brasil e quartas de final da Libertadores.

"Cada rodada fica mais difícil. O Corinthians vai tropeçar, sem dúvida alguma. O problema é que o Grêmio também vai. Estamos mais próximos de ganharmos um título na Copa do Brasil e na Libertadores. Então pode ter certeza que a equipe principal vai disputar essas duas competições enquanto a gente joga o Brasileiro basicamente com a garotada", afirmou.

O extrovértido técnico do Santos, Levir Culpi, também jogou a toalha, após ficar no empate sem gols contra o Fluminense no Pacaembu na segunda-feira (14). O treinador, que foi vice-campeão Brasileiro em 2015 para o mesmo Corinthians, brincou dizendo que não acredita que o time do Parque São Jorge perca o título apesar de ser possível. O Santos tem a Libertadores como a ultima chance de levar um título esse ano.

"Eu não acredito, mas é possível. Uma campanha irrepreensível do Corinthians. Nunca quer propor, mas acaba propondo. Acho que este campeonato, apesar de estar na metade, já foi definido", reconheceu Levir.

De maneira completamente oposta, o Palmeiras vive um 2017 decepcionante. Com contratações milionárias e um elenco recheado de estrelas, o Verdão deixou a desejar na temporada, sendo eliminado de todas as competições que disputou. Restando um turno inteiro pela frente, o técnico Cuca assumiu que a sua briga é por uma vaga direta na Libertadores.

"Esse ano, por tudo que foi falado em termos de ser campeão e investimento que o Palmeiras fez, o quarto lugar é horrível. Isso atrapalhou, pesa para todo mundo. É claro que fica um pouco de frustração por toda a expectativa que foi criada sobre nosso time. Temos mais um turno do Brasileiro e vamos lutar para chegar na Libertadores de novo”, disse o treinador.

Já o rival carioca tem técnico novo. Após a demissão de Zé Ricardo, o Flamengo anunciou Reinaldo Rueda para o comando técnico da equipe. O colombiano "otimista, mas realista" em sua primeira entrevista coletiva aceitou que a disputa do seu novo clube será por Copa do Brasil e Sulamericana. Reinaldo Rueda viu das tribunas do Independencia a derrota do Flamengo para o Galo por 2 a 0.

"Estávamos na quinta colocação, agora sétimo. Agora nossa mente e objetivo é quarta-feira, contra o Botafogo. Tem que ser realista, mas otimista. Temos que estar na zona de classificação (para Libertadores)", falou.

Mesmo com uma rodada a menos o Corinthians tem oito ponto de vantagem do Grêmio. 11 pontos do terceiro colocado Santos, 14 do Palmeiras e 18 do sétimo Flamengo. O time carioca tem os mesmos 29 pontos de Sport e Atlético Paranaense, mas fica atrás por ter uma vitória a menos.

O Corinthians volta a jogar no sábado (19), às 16h, na Arena Corinthians contra o penultimo colocado do Brasileirão Vitória.