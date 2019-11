Resultado Flamengo x Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

Agradecemos sua presença conosco! Acompanhe o pós-jogo e todas as noticias de Flamengo e Atlético-PR, aqui na VAVEL Brasil.

Na próxima rodada, ambos os times tem clássicos, o Flamengo encara o Botafogo no Nilton Santos, e o Atlético-PR enfrenta o Coritiba na Arena da Baixada

Com a derrota, o Furacão fica com 30 pontos, em 7ª colocado

Com gols de Diego e Willian Arão, o Fla conquista os 3 pontos e sobe para 35 pontos! Assegurando o 5ª lugar do Campeonato Brasileiro

FIIIIM DE JOGOO!!! o Flamengo vence o Atlético Paranaense por 2 a 0 na Ilha do Urubu

48' CHEGA FORTE O FLAMENGO Guerrero divide com zagueiro e chuta forte pro gol, Weverton salva o Atlético de novo!

UUUUUUUHHHHH!!!! Éverton Ribeiro cruza na área e com desvio de cabeça quase sai o terceiro, Weverton fez ótima defesa!

SOBE A PLACA Mais 3 minutos de acréscimo

44' Atlético-PR tenta as últimas chances, mas Fla se mantém seguro na zaga

ALTERAÇÃO NO FLAMENGO: Sai Diego e entra Éverton Ribeiro

40' Vinicius Junior tenta o cruzamento, mas a bola fica nas mãos de Weverton

38' Nikão faz boa jogada pela esquerda, rola para Matheus Rossetto, que cruza na área sem perigo

35' QUASEEE Guilherme chuta forte da entrada da área e assusta o gol de Diego Alves

33' WEVERTON!!! Goleiro realiza linda defesa na cabeçada de Romulo

32' UUUUUUUHHHH!!!!!! Guerrero chuta com desvio, quase o gol do Fla, a bola levou muito perigo

ALTERAÇÃO NO FLAMENGO: Sai Cuéllar e entre Vinicius Junior

31' Fabrício faz cruzamento para área e Nikão cabeceia pra fora

29' Fabrício cruza com desvio para área, e a bola fica fácil para Diego Alves

28' Jogo fica truncado, bastante disputado no meio-campo

ALTERACÃO NO ATLETICO-PR: Sai Eduardo Henrique e entra Matheus Rossetto

ALTERAÇÃO NO FLAMENGO: Sai Berrío e entra Romulo

24' Pablo cabeceia com perigo para o gol, bola passou a direita do gol do Fla

23' UUUUUUUHHHH!!! Everton ajeita de peito para Guerrero, o atacante chuta forte e a bola passa muito perto do gol, o goleiro Weverton tirou com os olhos!

21' FUROOOOOU!!!! Willian Arão recebe ótimo passe de Berrío dentro da área e escorrega na hora da finalização, seria o terceiro gol do Flamengo

20' Fabrício cruza pela esquerda, e Juan tira o perigo, boa chance para o Furacão

18' Diego dá cavadinha para Berrío, o atacante cruza pela direita mais a zaga do Atlético afasta

16' Paulo André sai jogando errado, Diego fica com a bola mais não aproveita a zaga aberta do Atlético, e erra o passe para a área

14' Guilherme cruza para área e no bate rebate Pablo chuta fraco, sem perigo para o goleiro, Willian Arão ficou no chão após o choque com Paulo André

13' Nikão faz cruzamento pela esquerda e Rhodolfo tira, na sequência, o juiz assinala falta para o Atlético

12' Juiz para o jogo pois Guerrero sentiu, o atacante caiu de mal jeito após dividida

10' Cuellar erra passe e bola fica com Douglas Coutinho, que chuta pra fora

08' Zé Ivaldo divide com Juan e leva a pior, jogador fica no chão depois da jogada

07' Fla troca passes, time do técnico Rueda não consegue ficar muito tempo com a posse de bola

05' Diego faz lindo drible pra cima de Pavez, e o jogador do furacão faz a falta em cima do camisa 35 do Fla

04' Guerrero lança Berrío, mas o atacante erra o passe para dentro da área

02' Atlético vem para cima do Flamengo tentando diminuir o placar

Alterações no Atlético-PR: Saem Sidcley e Ribamar, e entram Douglas Coutinho e Pablo

00' Começa o SEGUNDO TEMPO!!!!!

Com o resultado Parcial, o Flamengo sobe para quarto colocado do campeonato brasileiro, com 35 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que vai empatando o clássico contra o São Paulo

Já o Furacão apostou nos contra-ataques, na maioria das vezes com Nikão pela esquerda, chegou a assustar Diego Alves com o chute de Pavez de fora da área e Sidcley perto do gol, mas ambos foram parados pelo goleiro Rubro-Negro

No primeiro tempo o Flamengo tomou as iniciativas da partida, jogando em cima do Atlético, tentou desde o princípio o gol, com bons lances de Diego e Berrío, conseguiu marcar duas vezes no gol de Weverton

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! 2 a 0 para o Flamengo contra o Atlético-PR

47' Guerrero cobra em cima da barreira, no rebote, Pará manda a bola por cima

46' FALTAAA PERIGOSAA!!! Guerrero gira em cima de Paulo André e recebe falta na entrada da área, o zagueiro do Atlético recebe o cartão amarelo

45' O juiz assinala 1 minuto de acréscimo

43' Fla tenta achar espaço na zaga do Atlético

40' Após boa troca de passes do ataque do Furacão, Ribamar divide com o Diego Alves e acerta o rosto do goleiro, jogo parado para atendimento médico

39' Nikão cruza, mais a zaga do Fla afasta

39' Eduardo Henrique puxa o contra-ataque para o Atlético-PR, Rodinei comete a falta e vem bola pra área do Flamengo

36' UUUUUUHHHH!!!!! Esteban Pavez arrisca o chute de fora da área, a bola passa muito perto do gol de Diego Alves

36' Guilherme tenta o chuta, a bola explode na zaga rubro-negra

33' FLAMENGO CHEGA DE NOVO Berrío cruza para área, no rebote quase Rodinei marca o terceiro do Mengão

31' GOOOOOOOL DO FLAMENGOOOOOOOO!!!!! Willian Arão faz o segundo, depois de ótimo lançamento de Diego para Berrío, o atacante cruza na área e a zaga atleticana afasta, no rebote, o volante acerta um lindo chute, ampliando o placar na Ilha do Urubu

30' Sidcley chuta para o gol, Diego Alves seguro na defesa!!

28' Zé Ivaldo tenta o chute para o gol, mas a bola sai muito forte, sem perigo para Diego Alves

25' Willian Arão e Berrío fazem boa tabela, mas o atacante do Fla toca forte demais e a bola sai em linha de fundo.

24' Pará lança Everton, mas o bandeira assinala impedimento!!!

22' Flamengo troca passes, segue 1 a 0 na Ilha do Urubu!!!

20' Guerrero!! A bola sobra na área, o atacante pega mal na bola e chuta para fora

18' Diego Alves defende chute fraco de Ribamar

17' GOOOOOOOOL DO FLAMENGOOOOOO!!!!!!! Everton cobra escanteio na área, após cabeceio o goleiro Weverton faz boa defesa, mas no rebote, Diego faz 1 a 0 para o Mengão!

16' Escanteio para o Flamengo

16' Flamengo tenta furar zaga do Furacão, segue 0 a 0 na Ilha do Urubu!

14' Lançamento para DIego, Weverton sai do gol para afastar o perigo

12' DIEGO ALVES!!! ataque do Atlético-PR chega bem e goleiro do Flamengo faz boa defesa!

10' Lançamento para Ribamar, o atacante estava impedido!

09' Ribamar tenta ganhar do Rhodolfo, mas o zagueiro chuta em cima do atacante e fica com o tiro de meta!

07' Cuellar tenta o cruzamento, a bola fica fácil para o goleiro Weverton

06' Diego cobra o escanteio, depois do bate rebate na área, Rhodolfo chuta mas em impedimento

05' UUUUUUH!!!! Berrío faz lindo drible, tenta o cruzamento e ganha escanteio

02' Diego lança Berrío, o atacante tenta o cruzamento mas a bola explode na zaga atleticana

01' Nikão cruza, e quase Ribamar toca na bola, boa chance para o Furacão!

00' COMEÇAAAA A PARTIDAAA!!!!!!

Equipes entram em campo, perfiladas para o Hino Nacional!!!

CURIOSIDADES: Flamengo e Atlético Paranaense fizeram a final da Copa do Brasil em 2013. No primeiro jogo, empate em 1 a 1 em Curitiba. Na partida de volta, vitória do Flamengo por 2 a 0 e o terceiro título da competição para o Rubro-Negro carioca.

JOGO ESPECIAL: O atacante peruano Paolo Guerrero completa, neste domingo, contra o Atlético Paranaense, 100 jogos com a camisa do Flamengo.

DESFALQUE RUBRO-NEGRO: Flamengo liberou o lateral-esquerdo Trauco, que viajou para se apresentar à seleção peruana.

ATLETICO-PR ESCALADO: Weverton; Zé Ivaldo, Paulo André, Wanderson e Fabrício; Eduardo Henrique, Esteban Pavez, Guilherme e Sidcley; Nikão e Ribamar.

FLAMENGO ESCALADO: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Juan e Rodinei; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Everton, Berrío e Guerrero.

A transmissão do jogo entre Flamengo x Atlético-PR ao vivo começará aquí na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil.

No primeiro turno, Flamengo e Atlético-PR se enfrentaram na Arena da Baixada em Curitiba. O jogo terminou em 1 a 1, com gols de Mancuello para o Flamengo e Thiago Heleno para o Atlético-PR.

Desfalques do Flamengo: Réver e Renê (machucados) ; Márcio Araújo (suspenso)

Provável Flamengo: Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Rafael Vaz e Miguel Trauco; Rômulo, Mancuello e Everton Ribeiro; Vinícius Júnior, Geuvânio e Paolo Guerrero.

Desfalques do Atlético-PR: Jonathan (Machucado)

Provável Atlético-PR: Weverton; Zé Ivaldo, Wanderson, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Eduardo Henrique (Matheus Rossetto) e Guilherme; Sidcley (Lucas Fernandes), Nikão e Ribamar.

Já o Flamengo vem de um sequência ruim no Campeonato Brasileiro, dos últimos 5 jogos, são três derrotas, um empate e apenas uma vitória, que foi conquistada contra o Atlético-GO no Rio de Janeiro, por 2 a 0, com a jovem promessa Vinicius Júnior marcando os dois gols.

O Atlético-PR vem embalado no Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. O time comandado por Fabiano Soares vem de um empate contra o Grêmio fora de casa (0 a 0).

Acompanhe a partir de agora os principais lances, do jogo entre Flamengo x Atlético-PR ao vivo no estádio Luso-Brasileiro, valendo pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16:00hs, aqui na VAVEL Brasil.