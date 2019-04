Marciel  é liberado para atuar novamente após risco de doping

Após ficar 100 dias afastado por suspeita de doping, Marciel, volante formado nas bases do Corinthians, pode voltar a atuar em uma partida oficial, já que o titular da posição de lateral-esquerda é Guilherme Arana, mas ainda permanece no departamento médico por conta de um estiramento na coxa direita. A vaga fica em aberto e a grande disputa pela posição é entre e Moisés e Marciel.

O jovem meia foi afastado por medo de doping após ingerir uma substância considerado ilegal pela (ABCD) Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Essa substância é encontrada em um medicamento para combater a queda de cabelo. E para evitar ser penalizado rigorosamente, o departamento médico preferiu afastá-lo dos gramados, e com retorno somente quando toda a substância saísse de seu organismo.

Na manhã desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, foi realizado um jogo treino com o time sub-20. O técnico Fábio Carille colocou Marciel para atuar improvisado como titular na lateral-esquerda, e ele foi um dos destaques da partida, se dando muito bem com Clayson na mesma faixa de campo, e até deu uma assistência para Rodriguinho marcar um belo gol. Hoje foi realizado outro jogo treino, mas contra a equipe de Atibaia, e quem ocupou a lateral esquerda foi Moisés. Marciel apenas fez um treino de chute ao gol com os titulares, com isso se dá para entender que a vaga segue sem favorito.

Todos do elenco alvinegro apoiam o jovem jogador, porque sabem da dificuldade que é ficar sem jogar por bastante tempo sem ao menos estar lesionado, e agora a única preocupação é com o ritmo de jogo, mas parece que ele está ganhando a confiança do técnico Fábio Carille.

O último jogo do Timão foi contra o Atlético-GO. Com isso, Carille tem 15 dias para escolher quem vai ocupar a posição de lateral-esquerdo e também preparar o time principal para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, jogo que será válido pela 23ª rodada do Brasileiro, no dia 10 de setembro.