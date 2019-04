Flamengo divulga pontos de troca de ingresso e horários para a final da Copa do Brasil

O Flamengo recebe o Cruzeiro na quinta feira (7) pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã. No dia do jogo, as bilheterias do Maracanã fecharão as 18h, mas o clube ofereceu outros pontos de troca de ingressos para os torcedoras até as 21h. São eles: Aeroporto Santos Dumont, Rodoviária Novo Rio e Shopping Nova América.

Confira abaixo a relação com todos os pontos físicos de retirada de ingressos para o jogo Flamengo x Cruzeiro, no dia 07 de setembro, às 21h45, no Maracanã.

Pontos de troca:

GÁVEA

Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro - RJ.

Dias 02/09/2017 a 06/09/2017 - Horário de 10:00 às 17:00.

Dia 07/09/2017 - - Horário de 10:00 às 19:00

LOJAS OFICIAIS DO FLAMENGO

Nação Rubro-Negra (Aeroporto Santos Dumont) - Praça Sen. Salgado Filho, s/n eixos 45/46 – Centro, Rio de Janeiro, RJ.

Dia: 07/09/2017 - Horário de 10h às 21h



Nação Rubro-Negra (Terminal Rodoviário Novo Rio) - Av. Francisco Bicalho, 01, (Setor de Embarque).

Dia: 07/09/2017 - Horário de 10h às 21h



Espaço Rubro-Negro (Ilha Plaza Shopping) – Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ.

Dias: 04/09/2017 a 06/09/2017 - Horário de 10h às 17h

Dia 07/09/2017 – Horário de 13h às 19h



Espaço Rubro-Negro (Downtown) – Avenida das Américas nº 500, loja 114 - Barra, Rio de Janeiro, RJ.

Dias 04/09/2017 a 06/09/2017 - Horário de 10h às 17h

Dia 07/09/2017 - Horário de 10h às 19h

Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América) – Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso - Del Castilho, Rio de Janeiro - RJ.

Dias: 04/09/2017 a 06/09/2017 - Horário de 10h às 17h

Dia 07/09/2017 – Horário de 13h às 21h



Espaço Rubro-Negro (Centro) – Rua da Quitanda, nº 87, Rio de Janeiro - RJ.

Dias 04/09/2017 a 06/09/2017 - Horário de 10h às 17h

Dia 07/09 – NÃO ABRE



Espaço Rubro-Negro (Méier) - Rua Dias da Cruz, nº203, Loja B - Méier, Rio de Janeiro - RJ.

Dias: 04/09/2017 a 06/09/2017 - Horário de 10h às 17h

Dia 07/09: NÃO ABRE

MARACANÃ

Bilheteria 1.

04/09/2017 a 06/09/2017 - Horário de 10h às 17h

07/09/2017 – Horário de 10h às 18h