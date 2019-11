Resultado Atlético-PR x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Agradecemos sua presença conosco! Acompanhe o pós-jogo e todas as noticias de Atlético-PR e Coritiba, aqui na VAVEL Brasil.

Já o Coritiba, fica em 14º colocado no Brasileirão, com 27 pontos conquistados. O próximo duelo do Coxa é contra o Palmeiras no Pacaembu.

Com o empate, o Atlético-PR fica em 9º colocado do Campeonato Brasileiro com 31 pontos, o próximo jogo do Furacão é contra o Fluminense, na Arena da Baixada.

Atlético e Coritiba fizeram um ótimo jogo na Arena da Baixada, o clássico termina empatado em 1 a 1, com gols de Werley e Gedoz.

APITA DARONCO, FIM DE JOGOOOO!!!!

49' Ribamar escora de cabeça e Wilson de novo, faz bela defesa!

É a quarta bola que o Atlético chuta na trave no jogo, a bola não entra!

46' NA TRAVEEEEEE!!!! INCRIVELLL!!! Ribamar recebe dentro da área em lançamento de Guilherme. Ele bate de primeira e manda na trave de Wilson!

SUBIU A PLACA: Daronco assinala 6 minutos de acréscimos!

43' No contra-ataque, Rildo tenta o cruzamento mas Weverton agarra a bola!!

43' Ribamar recebe na área livre e chuta para defesa de Wilson

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICOO!!!! Gedoz bate no canto esquerdo de Wilson, que pula para direita. Atletiba empatado na Arena da Baixada!

Léo recebe o cartão amarelo

Coritiba fica reclamando de uma penalidade em Rildo no lance anterior

Gedoz vai para a cobrança!

Daronco assinala o segundo pênalti para o Furacão na partida, Iago derrubou Gedoz na área

PÊÊÊNALTIIIIII PARA O ATLÉTICO!!!!!

37' Gedoz cobra e Wilson sai de soco para afastar o perigo

36' Léo faz falta em Gedoz na beirada do campo, vem bola pra área do Coritiba

33' Tiago Real cruzou na cabeça de Kleber, mas o bandeirinha apontou o impedimento do atacante

33' William Matheus tenta avançar mais é parado por Gedoz, falta assinalada por Daronco

31' UUUUHHHH!!!! Lançamento para Ribamar, o atacante controla com o corpo e vira para finalizar, a bola passa muito perto do gol

MUDANÇA NO CORITIBA: Entra Iago Dias e Sai Getterson

AMARELO! Daronco aplica o cartão amarelo para Guilherme por carrinho em Getterson

ÚLTIMA ALTERAÇÃO DO ATLÉTICO: Entra Lucas Ribamar e Sai Éderson

25' NA TRAVEEEEEE!!!!!! Gedoz cobra a falta com capricho na trave esquerda de Wilson!!

ALTERACÃO NO CORITIBA: Entra Cléber Reis e Sai Werley

23' FALTA PERIGOSA! Walisson Maia faz falta na entrada da área em Gedoz, uma ótima oportunidade para o Furacão

ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO: Entra Matheus Rossetto e sai Lucho

21' Tiago Real cruza na área e Lucho afasta!

21' Getterson tenta o cruzamento com desvio e é mais um escanteio para o Coritiba

18' Na cobrança a zaga do Atlético afasta o perigo da área

18' Paulo André joga bola pra fora e dá escanteio para o Coxa

ALTERAÇÃO NO CORITIBA: Entra Tiago Real e sai Rafael Longuine

15' WILLLSOOOOON!!! Espetacular!! Nikão cobra escanteio e Paulo André cabeceia no canto, o goleiro salva o Coxa com uma linda defesa!!!

ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO: Entra Felipe Gedoz e sai Lucas Fernandes

12' UUUUHHH!!! Kleber recebe bola da direita e chuta perto do gol de Weverton

09' William Matheus cruza muito forte e a bola passa por todo mundo

07' Fabrício consegue escanteio para o Atlético, jogador fica discutindo com Léo do Coritiba

06' Nikão cobra falta na área e Getterson tira o perigo, na sequência, Pavez chuta de muito longe para fora

03' WILLLSOOON!! Lucas Fernandes bate no canto e obriga o goleiro a fazer ótima defesa

02' Nikão cobra mas Alan Santos afasta o perigo

02' Léo faz falta em Nikão, vem bola pra área do Coxa

00' Atlético bota pressão no início do segundo tempo

COMEÇAA O SEGUNDO TEMPO!!!

Com o resultado Parcial, o Coritiba sobe para 13º colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos.

POSSE DE BOLA: Atlético-PR 58% x 42% Coritiba

O Coxa conseguiu sair do primeiro tempo em vantagem após Nikão cobrar o pênalti na trave de Wilson, e na sequência Longuine cruzar na cabeça de Werley que escorou para as redes!

Clássico quente em Curitiba, com as duas equipes buscando o gol! o Atlético começou melhor e assustou o gol de Wilson com a cabeçada de Paulo André na trave e um forte chute de Lucas Fernandes que obrigou ao goleiro do Coritiba realizar uma boa defesa.

Nikão desperdiçou cobrança de pênalti, e na sequência, Werley fez de cabeça o único gol do Atletiba até aqui!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Atlético-PR 0 x 1 Coritiba

Daronco deu 3 minutos de acréscimo!

Atlético havia acabado de perder um pênalti e no primeiro ataque do Coritiba, Werley faz 1 a 0 no Atletiba

Longuine cobrou a falta e Werley desviou de cabeça no canto esquerdo de Weverton, Coxa abre o placar no final do primeiro tempo!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBAAAA!!!!!

43' Ederson comete falta em cima de William Matheus, falta perto da área do Furacão

42' Galdezani chuta por cima do gol de Weverton!

40' NA TRAVEEEEEEE!!! Nikão cobrou o pênalti na trave de Wilson, e a bola saiu pela linha de fundo, segue 0 a 0 em Curitiba!!!

Vem Nikão para a cobrança

39' Lucas Fernandes dribla Alan Santos e o volante do Coxa derruba o atacante dentro da área, pênalti para o Atlético!

PÊÊÊNALTIIIIIIII!!

38' UUUUUHHHH!!!! Lucas Fernandes chuta forte e Wilson faz ótima defesa

36' Rildo matou a bola com o braço, Daronco assinala falta mas não mostra o cartão

34' Guilherme lança muito forte para Lucas Fernandes e a bola sai pela linha de fundo, segue 0 a 0 o Atletiba!

33' Longuine cobra e Alan Santos quase toca na bola, tiro de meta para Weverton!

32' Paulo André faz falta em Kleber, jogadores do Coritiba pedem o cartão amarelo

28' NA TRAVEEEE!! Nikão cobra escanteio na cabeça de Paulo André, a bola explodiu na trave e saiu pela linha de fundo, quase o zagueiro abre o placar

27' Jonathan dá passe de calcanhar para Lucas Fernandes, que perde no corpo para William Matheus e comete a falta em cima do jogador do Coritiba

25' Galdezani faz falta em cima de Guilherme, na cobrança, Nikão cruza e Daronco assinala impedimento, Thiago Heleno estava na banheira.

23' No contra-ataque, o Furacão chegou com muito perigo, no cruzamento da esquerda, Ederson cabeceou pela rede do lado de fora!

22' Longuine cobra sem perigo para Weverton!

21' Lucas Fernandes chega atrasado e derruba William Matheus na lateral do campo, vem bola pra área do Atlético

20' Nikão tenta lance individual mas Alan Santos desarma o atleta do Furacão

16' Pavez lança Lucho que quase chega na bola, Wilson agarrou sem dificuldade!

15' Guilherme cobra a falta na área e a bola passa por todo mundo

14' AMARELO! William Matheus perde a bola e puxa a camisa de Lucas Fernandes, e o jogador do Coxa recebe o primeiro cartão da partida.

13' Rildo toca para William Matheus, que na hora do cruzamento mandou a bola para fora!

09' Ótima tabela entre Jonathan e Guilherme, mas Galdezani da um toque de carrinho e tira o perigo da zaga

07' Jogadores do Coritiba pedem o amarelo para Lucho, pela segunda falta seguida do jogador, Longuine cobrou mas sem perigo para a zaga do Furacão

05' Lucho faz falta em Kleber no meio campo, jogo segue 0 a 0

03' Na cobrança, a zaga do Coritiba tira o perigo da área

02' Nikão cobra e Getterson afasta, escanteio para o Furacão

01'Léo entra forte em Fabrício e Daronco aponta falta na lateral do campo, vem bola pra área do Coxa!

01'Atlético-PR troca passes na intermediária, tentando furar a zaga do Coritiba

00' COMEEEEÇAAA A PARTIDAA!!!!!!!!

Times entram em campo, perfiladas para o Hino do Paraná e o Hino Nacional.

Equipes em campo realizando o aquecimento!

CURIOSIDADES: O clássico tem a novidade da implantação do sistema biométrico para os torcedores. A torcida da casa e os visitantes precisam fazer o cadastro antes do jogo.

Banco do Coxa: Bruno, Dodô, Carleto, C.Reis, Luizão, Jonas, Edinho, Baumjohann, T.Real, Yan, Iago e Keirrison.

CORITIBA ESCALADO: Wilson; Léo, Walisson, Werley e W.Matheus; A.Santos, M.Galdezani, R.Longuine e Rildo; Getterson e Kleber.

Banco do Furacão: Santos, Léo, Wanderson, José Ivaldo, Sidcley, Rossetto, Eduardo Henrique, Matheus Anjos, Gedoz, Coutinho, Pablo e Ribamar.

ATLÉTICO-PR ESCALADO: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez e Lucho; Lucas Fernandes, Guilherme e Nikão; Ederson.

A transmissão do clássico Atlético-PR x Coritiba ao vivo começará na hora da partida, ás 11h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Os ingressos para o Atletiba estão a venda! Eles podem ser adquiridos nas bilheterias da Arena da Baixada. Os tickets custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

Arbitragem: Anderson Daronco apita o jogo, com auxílio de Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno de Andrade Junior.

Desfalques do Coxa: Henrique Almeida e João Paulo (machucados); Márcio, Anderson e Alecsandro (suspensos)

Provável Coritiba: Wilson; Léo, Werley, Cleber Reis (Walisson Maia) e William Matheus; Alan Santos, Matheus Galdezani e Longuine; Iago (Jonas), Rildo e Kleber.

Furacão vai para o clássico sem desfalques, com o departamento médico vazio.

A provável escalação do Atlético-PR deve ter: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno (Wanderson) e Fabrício; Pavez, Lucho (Rossetto), Sidcley, Guilherme e Nikão; Ribamar.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Coritiba venceu o Atlético-PR no Couto Pereira por 1 a 0, com gol do zagueiro Márcio.

Coritiba está na 15º colocação do campeonato com 26 pontos, foram 22 jogos com sete vitórias, cinco empates e dez derrotas.

O técnico Marcelo Oliveira apontou "Falta de confiança e um pouco de ansiedade" como as razões para a derrota do Coritiba para o Vitória.

Coritiba perdeu para o Vitória dentro de casa na última rodada, com gol de Kanu, o time baiano bateu o Coxa no Couto Pereira por 1 a 0.

Atlético-PR está na 8º colocação do campeonato com 30 pontos, foram 22 jogos com oito vitórias, seis empates e oito derrotas.

Em entrevista após o jogo, Fabiano Soares lamentou o fracasso do Atlético-PR no Brasileiro: "Derrota sempre dói"

Atlético-PR vem de derrota no Campeonato Brasileiro. O time do técnico Fabiano Soares perdeu para o Flamengo no Rio de Janeiro por 2 a 0, com gols de Diego e Willian Arão.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe em tempo real, os principais lances do jogo entre Atlético-PR x Coritiba ao vivo na Arena da Baixada, valendo pela 23º rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 11:00hs, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!