Ressaltando identificação com o clube, Natan é apresentado no Santa Cruz: "Aqui vivi os meus melhores momentos"

Na tarde desta terça-feira (19), o Santa Cruz apresentou o seu último reforço para a temporada 2017. Trata-se do meia Natan, que apesar de ser novo no atual elenco, já é um velho conhecido do torcedor coral, onde foi revelado no ano de 2010 e conquistou os títulos estaduais de 2011, 2012 e 2013, além dos acesso da D pra C e da C pra B, em 2011 e 2013 respectivamente.

Em seu retorno, o atleta fez questão de exaltar a identidade que tem com o Tricolor do Arruda e sua torcida. Mencionando a experiência que adquiriu nos últimos anos, disse estar feliz em poder voltar ao clube onde surgiu para o futebol.

''Estou muito feliz em voltar. Amadureci, ganhei peso e massa muscular, mas ainda tenho muito a evoluir. Tenho muita expectativa em ajudar a equipe a sair desta situação. Estou feliz com o retorno, quero dar minha contribuição. Aqui vivi os meus melhores momentos, passei por situações difíceis, mas ganhei títulos e sou totalmente identificado com o clube. Sempre me senti acolhido pela torcida, pela imprensa, fui muito bem recebido e me sinto motivado''.

O jogador também falou sobre um velho problema que sempre o perseguiu durante sua primeira passagem no Santa Cruz: as lesões. Satisfeito por ter evoluído fisicamente, Natan revelou ter atingido o recorde pessoal de um ano e meio sem se contundir, atribuindo esse período a um trabalho de musculação que fez quando ainda estava no Criciúma.

''Prefiro não dosar minhas atuações. Não posso fugir da minha característica, continuo sendo um jogador que vai para cima. Consegui ficar um ano e meio sem machucar, isso me deixou muito feliz. Houve uma evolução e quero não ser mais questionado por isso. Ano passado fiz um trabalho que durou três meses, de musculação. Tive uma lesão em maio de 2017, mas a última tinha sido em novembro de 2015'', declarou.