Zagueiro do Criciúma, Edson Borges mostra motivação mesmo com distância para G-4

Após o empate por 1 a 1 com o Figueirense, na terça-feira (26), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Criciúma manteve a 8ª colocação, mas viu o G4 dois pontos mais longe. A distância, que era de cinco pontos antes do clássico, agora é de sete.

Porém, apesar de ver a zona de classificação para a primeira divisão cada vez mais longe, o zagueiro Edson Borges garante que o elenco continuará correndo atrás, prometendo luta até o fim da competição.

“Lógico que sentimos que está ficando mais distante, mas não perdemos a esperança. Vamos lutar até o final e sabemos que podemos engrenar umas vitórias. A luta ainda continua e vamos brigar até o final”, afirmou Borges.

Questionado sobre o peso da perda de pontos no Heriberto Hülse durante a campanha (Criciúma tem apenas a 11ª campanha entre os mandantes), o zagueiro tentou ter visão mais positiva. Borges entende que qualquer ponto somado em casa pode fazer a diferença no fim da Série B.

Agora, o objetivo é buscar pontos como visitante, onde o Tigre tem a 5ª melhor campanha entre os 20 times da Série B. No sábado (30), em Campinas (SP), o time comandado por Beto Campos enfrenta o Guarani, no Brinco de Ouro. “Temos que ter o cuidado e saber jogar esse jogo, como temos feito fora de casa: não propor o jogo, esperar o adversário sair mais e a gente aproveitar”, analisou Borges.

Visando a partida diante do Bugre, os atletas que atuaram por mais tempo contra o Figueirense fizeram trabalho de recuperação no gramado, com complemento na academia do CT na tarde de quarta-feira (27). O restante do elenco fez intenso treino técnico e de finalizações no gramado. Na quinta-feira (28) ocorre treino no CT a partir das 9h.