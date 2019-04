Fim da linha: Cuca não resiste a resultados ruins e é demitido do Palmeiras

Após a segunda passagem pelo Palmeiras, o técnico Cuca não é mais técnico do Verdão. A decisão foi tomada em comum acordo entre o treinador e a diretoria do clube. Quem assume o comando da equipe é o auxiliar Alberto Valentim.

O técnico apresentava números abaixo do esperado, neste ano foram 16 vitórias, seis empates e 12 derrotas, 53% de aproveitamento. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conquistou 44 pontos e após o empate contra o Bahia de 2 a 2 na última quinta-feira, continuou fora do G4, em quinto lugar. O Palmeiras também foi eliminado de competições importantes, como a Libertadores e a Copa do Brasil.

Durante a sua segunda passagem pelo clube, também houveram desavenças, como a que aconteceu com Felipe Melo, que chegou a ser afastado das atividades e treinou isolado do elenco por um período.

O contrato do treinador ia até o fim de 2018, até início deste mês, Cuca demonstrava em suas entrevistas que gostaria de permanecer do comando da equipe para montar o elenco para a próxima temporada.

Cuca deixa o comando o Palmeiras sem títulos conquistados, diferente do ano passado que foi Campeão Brasileiro. O treinador reiniciou no time em maio deste ano, após a fraca passagem de Eduardo Baptista. Neste ano, Cuca somou um total 16 vitórias, seis empates e 12 derrotas e teve somente 53% de aproveitamento.

Em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (13), Cuca se pronunciou quanto a sua saída do clube.

"Neste tempo em que passei aqui nessa segunda vez tentei ao máximo ajudar a equipe e o clube de todas as formas, sempre me doando ao máximo e infelizmente esse máximo não foi capaz de fazer o Palmeiras tem êxito na Copa do Brasil e nem na Libertadores que era o sonho de todos. No Brasileiro, apesar de estar classificado direto se acabasse hoje eu acho que o Palmeiras pode muito mais e tenho certeza que esses jogadores que estão vão classificar direto para a Libertadores, se trata de um grupo muito bom, desejo a eles toda sorte e agradeço todo empenho que tiveram comigo, nenhum jogo a gente pode dizer que o Palmeiras deixou de lutar ou que teve má vontade, pelo contrário. Eu externo esse agradecimento aos jogadores, ao Alexandre Mattos, que confiaram em mim me trazendo essa segunda vez, apesar de ela, não ter sido boa como foi no ano passado.

Eu vim para o Palmeiras este ano, mesmo eu abortando meu projeto que era priorizar algumas outras coisas em minha vida(...)Quando nós conversamos de ontem para hoje com o presidente e com o Alexandre, a gente entendeu que era melhor a gente encerrar momentaneamente esse ciclo. Agradeço em especial ao torcedor. Desejo a todos boa sorte, nos vemos no futuro, quem sabe um dia eu possa voltar aqui mesmo no Palmeiras e fazer um trabalho tão bom quanto foi o ano passado. Boa sorte ao Palmeiras e boa sorte a todos", foram as palavras de Cuca.

Quem será vai assumir o Verdão?

Ainda não há um pronunciamento oficial de quem será o novo técnico do Palmeiras, mas um dos favoritos é Mano Menezes. O treinador conquistou a Copa do Brasil de 2017 no comando do Cruzeiro. O futuro de Mano ainda é indefinido na equipe mineira, o contrato do técnico vai até o final deste ano.