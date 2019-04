Em busca da classificação na Copinha, Chapecoense encara Francana

A Copa São Paulo de Futebol Júnior vai chegando a fase decisiva, e agora chega o momento das definições sobre o que cada equipe vai buscar nessa última rodada. Nesta terça-feira (9), Chapecoense e Francana vão se enfrentar às 20h, em Franca, pela última rodada da competição.

No Sul, a busca é pela classificação. Em sua estreia, mesmo tendo maior volume de jogo durante quase toda partida, a Chape foi derrotada pela Ponte Preta por 1 a 0. Sofrendo o gol no início, a equipe de Chapecó pressionou o adversário, mas foi parada com uma boa atuação do goleiro Guilherme e não conseguiu buscar o empate. Na sua segunda partida, a Chape encarou o Araxá-MG e o filme se repetiu mas dessa vez com um final diferente. Dois gols antes dos dez primeiros minutos, e as equipes finalizaram a partida com um empate.

Na equipe da casa, o foco é planejar o restante da temporada. Sem seus maiores destaques e uma equipe incluindo jogadores do sub-17, o Francana entra em campo já eliminado da competição. Na sua primeira partida, foi derrotado pela equipe do Araxá, que utilizou das falhas do time anfitrião para sair com a vitória pelo placar mínimo. Na partida seguinte, foi derrotado pela Ponte Preta por 3 a 1.

Na terceira colocação do grupo 9, a equipe catarinense além de vencer na última rodada, terá de torcer por uma vitória da Ponte Preta diante o Araxá. Mesmo com a classifição em xeque, o técnico da Chapecoense Rodrigo Casarin se mostrou otimista e comentou sobre o último jogo:

“Fizemos um bom primeiro tempo, criamos várias chances, mas não ampliamos o placar e futebol é assim. Na volta do intervalo sofremos o gol logo no primeiro lance e não conseguimos nosso segundo gol. Agora é se preparar e vencer o próximo jogo, independente de outros resultados. Até que tivermos chances, vamos lutar” - disse Rodrigo

Caso Rodrigo escolha manter a escalação do último jogo contra a equipe do Araxá, o treinador deve mandar a campo: Tiepo; Guedes, Ruan, Ceará e Tharlis; Busanello, Welissol e Ronei; Alan, Vini e Silvano. Já a equipe do Francana deve ir com: Brendo; Caio Giovane, Felipe Vieira, Leonardo e Antonio; Matheus, Yago e Edinho; Marcelo Luan, Emerson e Lucas Borges.