Botafogo vence Capivariano, mantém 100% de aproveitamento e avança na Copinha

SEGUNDO TEMPO: Já no segundo tempo, o Capivariano voltou com outra postura e conseguiu equilibrar o jogo e igualar o número de investidas do adversária na partida. Coincidentemente, aos 16 minutos, o Capivariano empatou com Jaburu. O Botafogo acabou sentindo o gol e desacelerou um pouco o jogo. No entanto, aos 30 minutos, Bruno, que havia acabado de entrar, fez um lindo gol e garantiu a vitória e o primeiro lugar da equipe alvinegra.

PRIMEIRO TEMPO: A primeira etapa da partida entre Capivariano e Botafogo foi inteiramente do visitante carioca. A equipe do técnico Eduardo Barroca pressionou com muita troca de passe na entrada da área dos adversários. O Botafogo teve uma ótima chance com Caio Alexandre nos primeiros minutos, mas o gol aos 16 minutos, com Amilcar, após uma falha do goleiro Marcão. O Botafogo ainda teve chance de ampliar um minuto após o primeiro gol e aos 39 minutos, com Amilcar de novo, mas dessa o bandeirinha assinalou o correto impedimento. A equipe de Capivari, apesar de mais tímida no primeiro tempo, teve boas oportunidades com Luis Otávio e Jaburu, mas o goleiro Diego fez excelentes defesas.

RESUMO DA PARTIDA!

O Botafogo poderá enfrentar o Desportivo Brasil ou o Paysandu na segunda fase.

Com a vitória, o Botafogo confirma a primeira posição do grupo 13. O Capivariano, em segundo lugar, enfrentará o Londrina nas oitavas.

Os gols da partida foram de Amilcar e Bruno, do lado do Botafogo, e Jaburu para o Capivariano

48' 2T FIIIIIIIIIIIM DE JOGO! VITÓRIA DO BOTAFOGO SOBRE O CAPIVARIANO! CAPIVARIANO 1 X 2 BOTAFOGO

46' 2T OLHA E PRESSÃO! Capivariano na pressão para empatar a partida! Capivariano 1 x 2 Botafogo

Já passamos dos 44 minutos do segundo tempo! Segue Capivariano 1 x 2 Botafogo

É AMARELO! Paulo Henrique, do Capivariano, dá entrada forte e é advertido. Capivariano 1 x 2 Botafogo

SUBSTITUIÇÕES NA EQUIPE DO BOTAFOGO! Entra Lucas Barros, Matheus Jorge e Paulo. Saem Jonathan, Rickson e Wenderson

40' 2T Chegamos aos 40 minutos da segunda etapa! Segue Capivariano 1 x 2 Botafogo

32' 2T AMARELOU! Juan recebe o cartão amarelo após falta dura

QUE ESTRELA, EIN?! Bruno havia acabado de entrar, no lugar de Caio, e já ampliou a partida. Capivariano 1 x 2 Botafogo

30' 2T GOLAÇO! Rhuan faz o cruzamento para a área, Matheus Bastos sobe e ajeita para Bruno que bate na entrada da grande área e manda para dentro do gol. Capivariano 1 x 2 Botafogo

30' 2T GOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOOOOOGO!

25' 2T Jogo equilibrado até o momento. Capivariano 1 x 1 Botafogo

24' 2T Jonathan cobra o escanteio e o Marcão soca a bola, que ainda fica na área, mas a defesa do Capivariano afasta. Capivariano 1 x 1 Botafogo

23' 2T ESCANTEIO PARA O BOTAFOGO! Jonathan cobra o escanteio fechado e o goleiro Marcão espalma para a linha de fundo. Mais um escanteio! Capivariano 1 x 1 Botafogo

20' 2T SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPE DO CAPIVARIANO! Jaburu sai de maca do campo e é substituído pelo camisa 26, Felipe. Capivariano 1 x 1 Botafogo

16' 2T TUDO IGUAL! Jaburu recebe o cruzamento na área e faz de cabeça sem chance para o goleiro Diego. Capivariano 1 x 1 Botafogo

16' 2T GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CAPIVARIANO! JABURU EMPATA O JOGO!

15' 2T SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPE DO CAPIVARIANO! Sai Conchal e entra Otávio Louzada

14' 2T Lucas Rodrigues cobra falta e levanta a bola na área, mas não deu para o Alejandro e o Botafogo tira a bola dali Capivariano 0 x 1 Botafogo

14' 2T É falta próxima da grande área para o Capivariano. Capivariano 0 x 1 Botafogo

13' 2T CARTÃO AMARELO PARA O ZAGUEIRO DO BOTAFOGO! Michel dá carrinho em Alejandro e recebe o cartão amarelo pelo juíz.

10' SUBSTITUIÇÕES NO TIME DO BOTAFOGO! Sai o autor do gol, Amilcar, e o camisa 18, Rodrigo, para a entrada de Rhuan e Matheus Bastos

8' 2T FUROU, RODRIGO! Amilcar lança a bola na área, Luan sobe e a bola sobra para Rodrigo, que acaba furando e a bola vai para fora. Capivariano 0 x 1 Botafogo

7' 2T Conchal cobra falta, Marangoni tenta cabecear e a bola fica com o Botafogo Capivariano 0 x 1 Botafogo

6' 2T Alejandro, é atingido no rosto e o juíz marca a falta. Jogadores queriam o cartão amarelo para o jogador do Botafogo Capivariano 0 x 1 Botafogo

4' 2T Capivariano 0 x 1 Botafogo

VOCÊ SABIA? Cada time pode fazer até seis alterações no jogo!

SUBSTITUIÇÃO NO CAPIVARIANO! Lucas Rodrigues entra no lugar de Luís Otávio

0' 2T ROOOOOOOOOOOOLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

A equipe do Capivariano já está de volta ao gramado para o início do segundo tempo!

46' 1T FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Capivariano 0 x 1 Botafogo

42' 1T MAIS UM ESCANTEO! Rickson bate fechado e Marcão espalma para fora da área. Capivariano 0 x 1 Botafogo

39' 1T NÃO VALEU! Após cobrança de escanteio, Amilcar empurra a bola para o gol, mas estava em posição de impedimento. Capivariano 0 x 1 Botafogo

39' 1T Mais uma cobrança de escanteio para o Botafogo!

37' 1T Na cobrança de escanteio, a bola vem fechada para a área do Capivariano, mas a zaga afasta o perigo Capivariano 0 x 1 Botafogo

36' 1T Jonathan toca para Rodrigo dentro da área, que bate forte. A bola desvia e vai para escanteio. Capivariano 0 x 1 Botafogo

31' 1T Jaburu arrisca na entrada da grande área, mas manda longe do gol. Capivariano 0 x 1 Botafogo

28' 1T Rickson recebe cruzamento sozinho, mas erra a cabeçada e perde boa chance para o Botafogo Capivariano 0 x 1 Botafogo

26' 1T UUUUUUUUUUUH! Luis Otávio cobra falta perto da entrada da área e a bola passa próxima ao gol do Botafogo!

25' 1T SAAAAAAAAAAALVA DIEGO! O Capivariano quase empata o jogo, mas Diego faz ótima defesa Capivariano 0 x 1 Botafogo

22' 1T Luís Otávio chega à área do Botafogo, mas é desarmado pela defesa adversária. Capivariano 0 x 1 Botafogo

20' 1T Luís Otávio cai na área após contato com Luca e jogadores do Capivariano pedem pênalti. Capivariano 0 x 1 Botafogo

100% de APROVEITAMENTO! Com a vitória parcial, a equipe carioca vai a 9 pontos na Copinha! Capivariano 0 x 1 Botafogo

17' 1T QUAAAAAAASE O BOTAFOGO DE NOVO!

16' 1T Falhou o goleiro Marcão! Após cobrança de escanteio, o goleiro solta a bola e Amilcar só empurra para o fundo do gol

16' 1T GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO BOTAFOGOOOOOOOOOO! AMILCAR ABRE O PLACAR! Capivariano 0 x 1 Botafogo

12' Wenderson faz o lançamento para Enrico, mas o goleiro Marcão sai tranquilamente do gol para pegar a bola. Capivariano 0 x 0 Botafogo

O River só pega a vaga do Capivariano se o Botafogo golear por nove ou mais gols

SERÁ? Capivariano só tira a primeira posição do Botafogo se golear os cariocas por 8 a 0 ou mais!

7' 1T Botafogo segue trocando passes para entrar na área do Capivariano

5' 1T QUAAAAAASE! Caio Alexandre aproveita o cruzamento na área e bate de primeira. Quase o alvinegro abre o placar!

3' 1T Botafogo troca passes na área do Capivariano. Amilcar recebe e bate, mas o goleiro faz boa defesa com as pernas

AUTORIZA O ÁRBITRO! Capivariano 0 x 0 Botafogo

Capivariano vai a campo com Marcão, Alejandro, Paulo Henrique, Marongoni, Jefferson; Adriel, Bruno Luka, Conchal; Luís Otávio, Jaburu, Hugo Parron. Técnico: Eberson Serralheiro

Com a vitória do Velo Clube por 2 a 0 diante do River-PI, Botafogo e Capivariano já estão garantidos nas oitavas!

Times em campo para a execução do Hino Nacional!

Velo Clube está vencendo o River por 2 a 0. O resultado já classifica o alvinegro carioca antes do início da partida contra o Capivariano

Botafogo ESCALADO: Diego; Enrico, Luca, Michel e Jonathan; Caio Alexandre, Wenderson, Rickson e Amilcar; Luan e Rodrigo. Técnico: Eduardo Barroca

Um empate garante ao Botafogo o primeiro lugar e a vaga para as oitavas

Faltam 30 minutos para o ínicio da partida entre Capivariano e Botafogo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior!

Os destaques da "base forte" do Botafogo vão para Luan, que fez 4 gols na goleada contra o River, os volantes Wenderson e Rickson e o lateral esquerdo Jonathan que vêm protagonizando ótimos lances

O Capivariano estreou na Copinha perdendo de goleada para o River, mas conseguiu devolver ao fazer 5x0 contra o Velo Clube na segunda rodada

Os dois clubes contam artilheiros da competição: o Botafogo tem Luan, com 5 gols no torneio, em primeiro lugar e, o Capivariano, tem João Celeri, com 4

O Capivariano vem em segundo lugar com 3 pontos empatado com o River, mas com vantagem no saldo de gol

O clube carioca está muito próximo da classificação, com 6 pontos, em primeiro lugar e vem de duas goleadas: por 0x7 contra o River-PI e 4x1 contra o Velo Clube

O Botafogo e o Capivariano pertencem ao grupo 13, junto com o Velo Clube e o River-PI.

Boa noite, torcedor que nos acompanha para vivenciar o jogo entre Capivariano e Botafogo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, às 16h na Arena Capivari. A VAVEL irá transmitir a partida em tempo real com todas as informações sobre as equipes!