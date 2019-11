Corinthians toma quatro gols no segundo tempo e perde para Rangers de 4 a 2

Agradecemos a todos que estiveram ligados no tempo real da VAVEL BR! Até a próxima!

Marquinhos Gabriel manda pra muito longe a ultima bola do jogo!

47' Caíque defende bola finalizada de fora da área.

46' Renê Junior faz falta em Morelo

O arbitro da mais 3 minutos de acréscimo.

43' O próprio Lucca bate a falta com perigo, mas defende o goleiro do Rangers

42' Bates faz falta em Lucca e recebe amarelo

41' Marquinhos Gabriel cruza para Carlinhos que é puxado, cai, e pede pênalti. Juiz manda seguir.

A última vez que o Corinthians sofreu quatro gols em uma partida foi em novembro de 2016. Na derrota para o rival São Paulo no Morumbi.

39' Carlinhos recebe um passe de Renê Junior, o centro avante puxa pra direita, mas finaliza mal. Pra fora.

36' GOOOOOL DO RANGERS, TAVERNIER! 4 A 2.

36' O segundo tempo assustador do Corinthians afetou até o habilidoso, Pedrinho. O garoto do Timão fez uma graça, pisou na bola e caiu sozinho.

QUE FASE!! Carlinhos entrou com os meiões pretos, com o resto do time inteiro usando meiões brancos. O arbitro mandou o atleta trocar. Corinthians nesse momento com 10 em campo.

33' Junior Dutra sai para a entrada de Carlinhos

32' GOOOOOL DO RANGERS, MORELOS DE NOVO! 3 a 2

31' Jogador do Rangers finaliza de fora da área, mas manda pra longe do gol!!

Sistema defensivo do Corinthians perdeu muito com a saída dos titulares. Mais um gol em que adversário só tem a dificuldade de empurrar pra dentro.

25' GOOOOL DO RANGERS, HALLIDAY! 2 A 2!!!

23' Lucca fica no chão, após encontrão com jogador escocês. Jogo parado.

21' Morelos bate de fora, mas sem perigo

19' Substituição no Corinthians. Saí: Cássio. Entra: Caíque França

17' GOOOOOL DO RANGERS!! MORELOS!! 2 A 1!

15' QUASE!! Marquinhos Gabriel ganhou no corpo na ponta esquerda, arrancou pro ataque, serviu Pedrinho que deixou para Camacho finalizar de fora, a bola passou com perigo por cima do gol.

12' Junior Dutra recebe na área, vira e bate, mas a bola sai sem força

11' CÁSSIO!!!!! Excelente defesa do goleiro do Corinthians! Primeira chega do Rangers na segunda etapa.

10' Junior Dutra faz falta no jogador do Ranger.

8' Warian corta de cabeça a tentativa de lançamento do Rangers, na sequencia o juiz anota falta pro Corinthians. O jogador do time escocês deu uma carga no atleta alvinegro

6' Lucca avança em direção a grande área e é parado com falta.

4' Boa chance do Corinthians. Junior Dutra ganha no corpo, entra na área e deixa pra Lucca que cruza, mas erra. Na sequencia, Renê Junior finaliza da entrada da área, mas sem perigo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO SPECTRUM STADIUM.

Fábio Carille, assim como contra o PSV, irá mudar completamente a equipe para o segundo tempo. Entram no time: Mantuan, Warian, Léo Santos, Maycon, Camacho, Renê Júnior, Marquinhos Gabriel, Pedrinho, Lucca e Júnior Dutra. Só não muda no gol!



Kazim falou na saída de campo: "Espero oportunidade, sou um jogador que precisa de ritmo. Ano passado Jô fez muitos gols, o time estava bem. Agora Carille tem mais confiança em mim, vou pegar minha oportunidade. Jogo com bons jogadores na frente. Com ritmo, recebo bons passes. Meu time precisa começar o ano bem, ano passado foi muito bem, precisa continuar".

O primeiro gol de Kazim pelo Corinthians foi justamente na Flórida Cup. Contra o Vasco, na vitória por 4 a 1, em 2017. Na temporada passada o atleta fez apenas 3 gols com a camisa alvinegra e sofreu com criticas.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO

40' GOL DO CORINTHIANS! Colim Kazim Richards, recebe um lindo passe de Romero, o centro-avante ganha no corpo e bate cruzado. Bonito gol do turco!

Fagner cobra o lateral para Kazim, que domina, faz o pivô e deixa pra Jadson cruzar para Rodriguinho de perna esquerda empurrar pro gol.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO CORINTHIIIIIAAAAAAAAAAANS!!! Rodriguinho!!!

31' Fagner lança o lateral na área, mas o zagueiro corta.

30' Fagner ganha no corpo, conta com a sorte em drible, tenta cruzar, mas a defesa corta. Lateral próximo da grande área adversária.

28' Clayson foi esperto e interceptou a bola do defensor do Rangers, entrou na área, mas o juiz deu mão do atacante corintiano. A bola bateu no ombro do jogador.

27' Clayson cai fica pedindo falta, mas o juiz só da lateral pro Corinthians

24' Fagner faz beça trama com Romero, entra livre pela ponta direita, toca pra trás e ninguém do Corinthians aparece para receber. A posse volta ao Rangers.

22' Partida fica morna nesse momento

Guilherme Romão da uma chegada forte em Morelos que deixa o campo com dores no pé. Juiz advertiu verbalmente.

18' Bateu cabeça a defesa do Rangers e a bola sobrou para Romero que não conseguiu finalizar. Segue 0 a 0

16' Atakayi recebe nas costas do Romão e finaliza, Cássio defende sem dar rebote

15' Murph chega na linha de fundo e tenta o cruzamento, mas a defesa corta

13' Impedimento! Jadson faz um lançamento para Clayson, mas o ponta alvinegro estava a frente da linha defensiva.

12' LONGEEEEEEE DO GOL!! O goleiro do Rangers sai jogando errado, a bola fica pra Gabriel que chuta de muito longe, pra mais longe ainda.

11' UUUH! Holt cabeceia com perigo, mas a bola sai por cima do gol defendido por Cássio

10' O time escocês chega com perigo, mas Cássio faz a defesa.

Após cruzamento de Jadson, a bola é tirada pela defesa e de fora da área, de primeira, Guilherme Romão acerta uma bomba na forquilha!! Quase faz um golaço o lateral esquerdo do Corinthians

NA TRAAAAAAAAAAAAAAAAAVEEEEEEEE!

8' Romão chega ao fundo e cruza, a zaga adversária corta, é escanteio pro Timão

Linda caneta de Clayson no jogador do Rangers

6' Cruzamento fechado, mas Cássio corta sem maiores problemas

5' Rangers chega pela esquerda e cruza, mas Pedro Henrique corta pra escanteio

4' O time escocês marca forte a saída de bola do Corinthians que por sua vez não conseguiu avançar a linha do meio campo.

2' Impedimento na ação ofensiva do Rangers

1' ?Falta em Romão no campo de defesa

0' COMEÇA A PARTIDA NA FLORIDA!!!!!

Fábio Carille falando: "Não, vou mudar todos os jogadores no segundo tempo, inicio de temporada preciso dar tempo para todos"

O Corinthians começa o primeiro tempo no lado direito da sua tela. E o Rangers (obviamente) do lado oposto.

As equipes já estão perfiladas ao som do Hino Nacional dos Estados Unidos.

Torcedores do Corinthians presentes no Spectrum Stadium:

Foto (Reprodução/Twitter Corinthians)

Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, cedeu entrevista antes da partida e fez questão de reforçar a desistência do clube por Henrique Dourado: "Não posso falar que Dourado não joga no Corinthians porque tem muito chão pela frente, vai ter eleição (em fevereiro), mas pelo menos comigo como presidente acho um pouco difícil."

Já o time da Escócia é formado por: Foderingham, Tavernier, Wilson, Cardoso e Wilson; Holt, Kranjcar e Windass; O'Halloran, Herrera e Gomes. Técnico: Graeme Murty.

A equipe do Corinthians que inicia a partida é: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Romão; Gabriel; Romero, Rodriguinho, Jadson e Clayson; Kazim. Técnico: Fábio Carille.

Em caso de empate no tempo normal e vitória corintiana nos pênaltis, o Rangers será campeão por ter uma vitória - critério mais importante para o desempate: número de vitórias, saldo de gols, gols a favor e gols contra. Para se sagrar campeão, o Timão precisa vencer no tempo normal.

De acordo com o regulamento da competição, o vencedor no tempo normal leva os três pontos. Em caso de empate no tempo normal, os times levam um ponto cada, podendo ganhar um ponto extra em caso de vitória nas penalidades. Sendo assim, a tabela está definida com Rangers na primeira colocação (3 pontos), PSV - que já fez suas duas partidas - (2 pontos) e Corinthians em terceiro (2 pontos). Caso o Timão vença no tempo normal pode se consagrar o campeão da competição preparatória de pré-temporada.

Tanto Corinthians como Rangers venceram suas primeiras partidas na competição. Após empate no tempo normal - 1 a 1 - contra o PSV da Holanda, o Timão levou a vitória nos pênaltis, convertendo suas cinco cobranças, e vendo Caíque França brilhar e defender o penal que garantiu a vitória do time brasileiro. Já o time escocês venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0.

Spectrum Stadium. Foto: (Internet/Reprodução)

A partida será realizada no Spectrum Stadium, estádio da Universidade da Florida Central, que tem capacidade para mais de 45 mil torcedores. O Timão já fez duas partida nesse estádio, contra Vasco (4x1 para o Corinthians) e São Paulo em um empate sem gols, ambos pelo mesmo torneio em 2017.

Boa tarde galera ligada no tempo real da VAVEL Brasil. Hoje iremos transmitir todas as emoções de Corinthians e Rangers FC pela Florida Cup.