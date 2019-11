Resultado Flamengo x Audax pela Copa São Paulo de Futebol Júnior (1-0)

Com a vitória, o Flamengo espera agora o adversário da próxima fase: Corinthians ou Avaí, que jogam às 19h15 na Fonte Luminosa.

FALA, DANTAS:

"Todos nós merecemos o que estamos vivendo agora. A gente vem trabalhando firme. A Copa RS serviu de aprendizado pra gente. Se Deus quiser, passo a passo vamos chegar a final", disse o zagueiro rubro-negro.

49" FINAL DE JOGO!

O Flamengo está classificado para as quartas de final.

48" Anderson tenta de muito longe, a bola desvia mas chega fraca ao goleiro Yago

47" Cajuru recebe e bate de fora da área, muito longe do gol.

46" Patrick tenta prender a bola no campo de ataque mas sem sucesso. Na sequência, escanteio para o Audax.

45" VAMOS AOS 49!

Árbitro indica mais quatro minutos de partida.

44" ASSIM NÃO...

Balotelli pega mal na bola e ela fica na barreira. Desperdiça uma ótima chance a equipe paulista.

43" BLITZ DO AUDAX!

Yago sobe para cortar o levantamento na área. No escanteio, o goleiro sai mal e a bola sobra para Willian, que bate cruzado e é travado por Dantas. Na sequência, falta para o time paulista.

42" Neste momento, Cucato, goleiro do Audax, toca bola quase na linha de meio campo.

41" Cajuru cobra falta na área mas Willian pega mal de cabeça e a bola passa longe do gol.

39" Com as substituições, Flamengo tenta ter maior gás no ataque. Audax pressiona.

37" SUBSTITUIÇÃO NO FLA!

Saem: Vitor Gabriel e Bill

Entram: Samuel e Aderlan

36" PRESSÃO

Após sobra na entrada da área, Marquinhos bate para o gol e a bola passa rente a trave de Yago.

34" MAIS UMA VEZ ELE

Balotelli faz boa jogada pela direita e é travado na hora da finalização; na sobra, Cajuru bate por cima do gol de Yago.

32" SUBSTITUIÇÃO NO AUDAX

Sai: Lucas Andrade

Entra: Saldanha

29" QUASE TUDO CERTO...

Fábio corta o zagueiro rubro-negro já na área, no levantamento o atacante pegou mal na bola e mandou para a lateral de campo.

29" Vitor Gabriel dá dois chapéus mas para em Cucato. Primeiro bom lance do Flamengo no segundo tempo.

27" Fabio recebe lançamento na área e desvia de cabeça mas a bola passa a direita do gol de Yago.

26" SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO!

Sai: Luiz Henrique

Entra: Matheus

26" Balotelli faz boa jogada pela direita mas é travado na hora do chute. Escanteio para o Audax.

24" SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO!

Sai: Yuri

Entra: Patrick Valverde

23" Audax consegue manter a bola mas com pouca efetividade ofensiva; Fla recua e espera.

18" Anderson tenta cruzamento na direita mas a bola para facilmente nas mãos do goleiro Yago.

16" SUBSTITUIÇÕES NO AUDAX!

Saem: Murilo, Jeffinho, Rafael Menezes

Entram: Roger, Fábio, Henry

13" Nenhuma das equipes consegue trocar grande quantidade de passes no setor ofensivo; segundo tempo de passes errados e interceptações.

10" Balotelli tenta tabela dentro da área mas é interceptado pela zaga rubro-negra.

8'' Segundo tempo começa morno; poucas ações até aqui.

4'' Willian recebe chegada dura e fica no gramado para ser atendido.

2'' Luiz Henrique tenta bola enfiada para Yuri mas Cucato sai da área e corta para a lateral.

0'' ROLA A BOLA!

FALA, BILL:

"Na hora que saiu o gol eu fiquei muito emocionado, o gol não estava saindo, vinha perdendo chances. Até estava jogando bem, fazendo ótimas partidas, mas a bola não entrava. Quando saiu foi emoção pura", disse o atacante rubro-negro.

47' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!

Flamengo 1 x 0 Audax.

46' CARTÃO AMARELO PARA O FLA!

Luiz Henrique acerta Balotelli e recebe o amarelo

44' VAMOS AOS 47!

Árbitro indica mais dois minutos de jogo

41' Balotelli tenta jogada pela esquerda mas no levantamento para a área a bola é interceptada pelo zagueiro Dantas.

40' Após o gol do Flamengo, o jogo ficou morno; poucas ações após o um a zero.

Com o gol de Bill na partida de hoje, o Flamengo chega à 16 gols na Copinha; Rubro-Negro sofreu apenas um. #FlaVAVEL #VAVELnaCopinha — Rafael Tartaglia (@rafa_tartaglia) 16 de janeiro de 2018

36' Audax não consegue manter a bola no campo de ataque. Fla controla as ações do jogo.

32' CUCATO DE NOVO

Após escanteio, Vitor Gabriel cabeceia e o goleiro salva mais uma vez o Audax.

32' SUBSTITUIÇÃO NO AUDAX

Kevin, já com amarelo, sai para a entrada de Gabriel.

29' CARTÃO AMARELO!

Hugo Moura, capitão do Fla, recebe amarelo após cometer falta em Balotelli.

27' GOOOOOOOL!

E que golaço! Bill recebe pela direita, traz para o meio da área e cercado por cinco adversários bate no canto direito de Henrique. Um a zero Flamengo.

26' CUCATO NELA!

O goleiro saiu nos pés de Luiz Henrique e impediu o atacante de mandar a bola para as redes. Segue 0 a 0.

24' NA HORA CERTA!

Rafael Menezes sai na cara de Yago mas é travado na hora certa pelo zagueiro Dantas. Na sequência Balotelli arrisca de fora da área mas a bola vai para fora.

23' Flamengo toca melhor a bola enquanto o Audax tenta sair no contra-ataque.

19' Flamengo explora muito o lado direito do Audax, o Rubro-Negro se aproveita do cartão amarelo de Kevin e da força ofensiva do lateral direito Wesley.

16' Luiz Henrique rola para Wesley que finaliza mal, à esquerda do gol de Henrique

14' Neste início de partidas, ambas as equipes se lançam ao ataque e tentam ser ofensivas.

11' Audax responde pela direita com Anderson, que na hora do cruzamento é travado por Hugo Moura.

10' Na cobrança, Luiz Henrique levantou a bola na área mas ninguém finalizou.

10' FALTA PARA O FLAMENGO!

Kevin comete outra falta; o lateral já tem amarelo!

5' CARTÃO AMARELO!

Kevin atropela Wesley e recebe o primeiro cartão do jogo.

3' Fla chega ao gol do time paulista após belíssima troca de passes. Bola com Henrique Cucato.

0' Rola a bola na Arena Barueri!

Ambos os times já estão no gramado prontos para o início da partida.

Daqui a pouco, às 17h, Flamengo recebe o Audax nas oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Escalação rubro-negra já está confirmada: #FlaVAVEL #VAVELnaCopinha pic.twitter.com/c4RtzAumXS — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 16 de janeiro de 2018

CURIOSIDADE: O Flamengo ainda não jogou fora de Barueri. O clube realizou todas as partidas da fase de grupos e do mata-mata na Arena Barueri.

DESTAQUE: Yuri, Bill, Luiz Henrique e Vitor Gabriel formam o "novo" ataque do Rubro-Negro. Com a convocação de alguns titulares ao time principal, Luiz Henrique e Vitor Gabriel ganharam espaço.

DESEMPENHO: Para chegar até as oitavas, o Flamengo teve de vencer o Elosport e também o Coritiba, na última fase.

FLAMENGO (RJ)

ÚLTIMA PARTIDA: O time paulista ganhou a vaga para as oitavas nos pênaltis. Após um empate em 2 a 2 com o Galo, o Audax converteu quatro penalidades e sofreu apenas um gol.

DESEMPENHO: O Audax se classificou em primeiro do grupo 23 com nove pontos; venceu Atlético-MG, Rio Branco e União Barbarense. Nas fase de mata-mata passou por Real (DF) e o mesmo Atlético-MG.

AUDAX (SP)

O jogo será realizado na Arena Barueri às 17h e você acompanhará tudo com a VAVEL Brasil. Fique ligado!

Boa tarde, torcedor! Hoje o Flamengo enfrenta o Audax (SP) pela fase de oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.