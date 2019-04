Com gol de Vinícius Júnior, Fla bate Cabofriense e conquista segunda vitória no Carioca

2ª rodada da Taça Guanabara, partida realizada no estádio Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ).

COMO FICA O FLAMENGO NO CARIOCA? Com duas vitórias, o Flamengo soma seis pontos e é o líder do Grupo B, sendo o único time do Carioca com 100% de aproveitamento. Na próxima rodada, o Fla encara o Bangu, na quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Urubu.

COMO FOI O SEGUNDO TEMPO? No segundo tempo, a Cabofriense cresceu na partida e pressionou o Flamengo. Por pouco o time de Cabo Frio não conseguiu o empate. O goleiro Gabriel se destacou com grandes defesas que garantiram a vitória. Por outro lado, o Fla teve mais a bola como no primeiro tempo, mas continuou com a mesma dificuldade de criar chances. Numa das poucas oportunidades, Lucas Silva e Jean Lucas chutaram para fora.

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO? A Cabofriense se limitou a marcar na maior parte do tempo, esperando apenas um erro do Flamengo para contra-atacar, mas este erro não existiu. Por outro lado, o Fla sentiu falta de um articulador e pouco criou, mas aproveitou a única falha do time de Cabo Frio e marcou com Vinícius Júnior.

RESUMO DA PARTIDA: Não foi uma atuação brilhante, tampouco uma partida muito boa de assistir. Entretanto, a garotada do Flamengo deu conta do recado e resolveu mais uma vez. O Fla teve mais posse de bola, mas sentiu a falta de um organizador no meio e acabou com dificuldades para achar espaços na defesa da Cabofriense, que ficou postada atrás esperando o momento para o contra-ataque. O gol saiu em um dos poucos erros da Cabofriense. Vinícius Júnior iniciou a jogada, abriu com Rodinei que cruzou na segunda trave para o camisa 10 decidir.





DECIDIU! Mais uma vez a garotada do Flamengo decidiu a partida e o rubro-negro é o único grande ainda invicto no Campeonato Carioca. Na primeira partida com a camisa 10 do time principal, Vinícius Júnior iniciou e concluiu a jogada que terminou no gol da vitória contra a Cabofriense.





48' FIM DE JOGO!

46' João Carlos recebe na esquerda e bate, mas Gabriel defende em dois tempos e aproveita para ganhar tempo.

45' Lucas Silva arrisca a finalização, a bola desvia em Leandro Euzébio e sai pela linha de fundo.

45' Mais três minutos de acréscimos.

42' GABRIEL EVITA O EMPATE! Após chute de fora da área, Gabriel dá rebote. João Carlos pega a sobra e bate cruzado, mas o goleiro do Flamengo abafa e salva.

38' Wendel recebe na esquerda, gira em cima de Victor Silva, que cometeu a falta.

38' CARTÃO AMARELO PARA VICTOR SILVA!

36' SUBSTITUIÇÃO NA CABOFRIENSE: sai Levi, entra Mateus Guerreiro.

36' ?SUBSTITUIÇÃO NA CABOFRIENSE: sai Bruno Tubarão, entra Anderson Manga.

35' Jean Lucas acha Lucas Silva na direita. O camisa 11 domina, carrega e tenta a finalização cruzada, mas a bola vai longe.

31' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: sai Rodinei, entra Klebinho.

30' Jean Lucas recebe na entrada da área, corta a marcação e chuta de esquerda, mas a bola sobe e vai para fora.

29' SUBSTITUIÇÃO NA CABOFRIENSE: sai Kaká Mendes, entra Marcelo Gama.

25' Cabofriense erra na saída de bola, Wendel dispara e abre com Jajá na esquerda. Ele domina mal, mas tenta o chute, mas George abafa e salva.

24' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: sai Jonas, entra Jajá.

24' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: sai Renê, entra Ramon.

23' Ronaldo rouba bola no campo de ataque e descola bom passe para Wendel. Na tentativa do domínio para preparar o chute, o atacante do Flamengo perde a bola.

21' Partida reiniciada.

20' PARADA TÉCNICA!

19' DEFENDEU GABRIEL! Maranhão recebe na área, gira e chuta forte, mas Gabriel faz grande defesa.

17' Jean Lucas recebe enfiada na esquerda, domina, leva para o meio e bate da entrada da área. George defende sem dar rebote.

16' Com Pepê e Wendel, Flamengo muda o esquema para o 4-4-2, com Jean Lucas com mais liberdade para cair pelo lado esquerdo.

16' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: sai Vinícius Júnior, entra Pepê.

16' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: sai Lincoln, entra Wendel.

14' Lucas Silva tabela com Lincoln, invade a área e tenta o toque para o meio, mas a bola desvia no braço de Paulo Sérgio. Jogadores do Flamengo pedem pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

12' SALVA GEORGE! Jonas fica com a bola na intermediária e solta a bomba, mas o goleiro da Cabofriense vai buscar no canto e fez grande defesa.

10' Lincoln abre com Lucas Silva, tenta o cruzamento, mas Leandro Euzébio afasta. No rebote, Vinícius Júnior recebe de Jean Lucas e bate de esquerda, mas pega mal.

9' QUE PERIGO! Paulo Sérgio domina com liberdade pela direita e cruza. João Carlos se antecipa e quase empata a partida.

6' Kaká Mendes acha Bruno Tubarão na área. O atacante tenta a finalização, mas Thuler afasta.

2' QUASE O EMPATE! Após cobrança de escanteio, Leandro Euzébio sobe sozinho e desvia no canto, mas a bola vai para fora.

1' Na primeira participação no jogo, Lauro César arrisca de longe, a bola desvia e sai pela linha de fundo.

0' SUBSTITUIÇÃO NA CABOFRIENSE: sai Leomir, entra Paulo Sérgio.

0' SUBSTITUIÇÃO NA CABOFRIENSE: sai Davi Ceará, entra Lauro César.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

RESUMO DO PRIMEIRO TEMPO: O Flamengo teve mais posse de bola, mas sentiu a falta de um organizador no meio e acabou com dificuldades para achar espaços na defesa da Cabofriense, que ficou postada atrás esperando o momento para o contra-ataque. O gol saiu em um dos poucos erros da Cabofriense.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais um minuto de acréscimo.

45' Davi Ceará cobra falta na grande área. Victor Silva disputa no alto com Gabriel Batista e manda pela linha de fundo.

44' CARTÃO AMARELO PARA RONALDO!

43' QUE PERIGO! Bruno Tubarão se livra da marcação de Jonas, carrega para o pé direito e solta a bomba de fora da área. A bola passou perto do gol.

41' Vinícius Júnior recebe de Lucas Silva pela direita, domina e tenta a finalização, mas carimba a marcação da Cabofriense.

38' Jean Lucas recebe na esquerda, se livra de dois marcadores e arrisca o chute de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo sem muita força.

35' Lucas Silva recebe na área, divide com a marcação, gira e bate, mas a bola vai no meio e George defendeu.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! VINÍCIUS JÚNIOR! Rodinei recebe na direita, cruza na segunda trave e acha Vinícius Júnior para finalizar a jogada colocando a bola no fundo das redes. Flamengo sai na frente.

30' Rodinei tenta a jogada com Lucas Silva pela direita e vai ao fundo, mas no cruzamento a bola bate na marcação, volta contra o jogador do Flamengo e sai pela linha de fundo.

28' Vinícius Júnior escapava em velocidade pelo lado esquerdo e foi derrubado de carrinho por Leomir.

28' CARTÃO AMARELO PARA LEOMIR!

26' Jonas perdeu a bola pelo meio e parou o lance com falta. Torcida não gostou. Entretanto, a Cabofriense não aproveitou a oportunidade. Leomir tentou escapar pela direita, mas Léo Duarte fez o desarme.

25' CARTÃO AMARELO PARA JONAS!

24' Airton vai à linha de fundo e faz o cruzamento. A defesa do Flamengo fica olhando e Davi Ceará, em liberdade, finaliza para fora.

23' Vinícius Júnior tabela com Jean Lucas, invade a área e tenta o cruzamento, mas a defesa da Cabofriense afasta.

22' Davi Ceará cobra escanteio muito forte e Leandro Euzébio tenta o desvio, mas a bola sobra com Renê.

21' Ronaldo ganha pelo meio e deixa com Lincoln. O camisa 9 arrisca chute de longe e a bola vai no meio.

20' Partida recomeça.

20' Cabofriense começa o jogo bem postada na defesa e esperando erros do Flamengo para gerar chances de contra-ataque. Equipe do técnico Antônio Carlos Roy adianta a marcação e tenta forçar os erros.

20' PARADA TÉCNICA! Jogadores ganham a oportunidade de descansar um pouco e conversar com os treinadores.

19' Jonas recua mal para o goleiro Gabriel e quase que João Carlos consegue ficar com a bola. O goleiro do Flamengo afastou a bola de qualquer jeito.

18' Rodinei trombou com João Carlos na linha de fundo, caiu e colocou a mão na bola. Árbitro marcou falta. Na cobrança, Davi Ceará bateu forte demais e a bola passou por todo mundo.

16' Renê cobra falta perigosa na barreira. Flamengo perde boa chance de abrir o placar em oportunidade na bola parada.

14' QUE BELEZA! Vinícius Júnior recebe no meio e dá drible humilhante entre as pernas de Bruno Tubarão.

13' Vinícius Júnior e Lucas Silva invertem de lado constantemente para tentar confundir a marcação da Cabofriense.

12' Jean Lucas domina, vai à linha de fundo e tenta o cruzamento. A bola bate na rede pelo lado de fora.

11' Ronaldo tenta inverter o jogo e erra o passe. Davi Ceará tenta o avanço, mas é desarmado por Matheus Thuler.

7' Bruno Tubarão recebe pelo meio e acha João Carlos aberto na esquerda, mas o lance é parado com impedimento.

6' Rodinei tenta o ligamento direto com Vinícius Júnior, mas ele não consegue dominar a bola, que sai pela linha de lado.

5' Flamengo começa com Vinícius Júnior pela direita, Lucas Silva na esquerda e Lincoln enfiado pelo meio.

2' Cabofriense tenta a primeira investida da partida. Bruno Tubarão abre com Davi Ceará que vai ao fundo e cruza para Kaká Mendes, mas antes do jogador chegou o zagueiro Matheus Thuler.

0' COMEÇA O JOGO!

Flamengo e Cabofriense já estão no campo da Ilha do Urubu. Público é bem pequeno. Torcida do Fla não comparece em bom número.

Leandro Euzébio, duas vezes campeão brasileiro (2010 e 2012) com o Fluminense é um dos zagueiros da equipe titular da Cabofriense.

Autor de dois gols no Carioca, o atacante João Carlos é uma das apostas da Cabofriense.

BANCO DE RESERVAS: Harrison, Paulo Sérgio, Américo, Léo, Henrique, Gama, Lauro César, Manga e Mateus Guerreiro.

CABOFRIENSE ESCALADA: George; Leomir, Victor Silva, Leandro Euzébio e Airton; Levi, Kaká Mendes, Bruno Tubarão e Davi Ceará; João Carlos e Maranhão.

Pepê, organizador do time na estreia, fica no banco. Jean Lucas avança e o Flamengo joga com 2 pontas e um centroavante diante da Cabofriense.

Novidade na numeração é que Vinícius Júnior vestirá a camisa 10 pela primeira vez no time principal do Flamengo.

Alguns jogadores do elenco principal do Flamengo começam a retornar. Rodinei, Léo Duarte, Renê, Vinícius Júnior e Lincoln começam a partida.

BANCO DE RESERVAS: Hugo Souza, Kleber, Ramon, Patrick, Jajá, Pepê e Wendel.

FLAMENGO ESCALADO: Gabriel; Rodinei, Matheus Thuler, Léo Duarte e Renê; Jonas, Ronaldo e Jean Lucas; Vinícius Júnior, Lucas Silva e Lincoln.

João Batista de Arruda apita a partida, auxiliado por Gabriel Cláudio Viana e Carlos Henrique Cardoso de Souza.

O retrospecto é favorável ao Flamengo. Em 25 partidas, são 18 vitórias do rubro-negro, cinco empates e duas vitórias da Cabofriense. O Fla tem ampla margem também no número de gols marcados. São 58 da equipe da Gávea contra 18 da equipe da Região dos Lagos.

Já o Cabofriense tenta o triunfo para dar uma arrancada na competição. O Tricolor Praiano passou por Macaé e Bonsucesso, perdendo apenas para o América na seletiva; na estreia da Taça Guanabara, empate com o Nova Iguaçu por 1 a 1.

Para o Flamengo, vale como mais uma vitória na arrancada rumo ao título estadual. O time da Gávea é o atual campeão da competição, tem 34 títulos e é o maior vencedor da história do Campeonato Carioca.

Ainda sem poder contar com os titulares, que completaram uma semana de pré-temporada, e ainda sem Marlos Moreno que não foi regularizado, novamente o Flamengo jogará repleto de reservas e jogadores das categorias de base.

O Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 0 na primeira rodada, no estádio Raulino de Oliveira, com time recheado de jogadores das categorias de base. Já a Cabofriense estreou empatando com o Bangu por 1 a 1.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Flamengo x Cabofriense, válida pela segunda rodada da Taça Guanabara. A bola rola às 20h15 (de Brasília), no estádio da Ilha do Urubu. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!