Conheça história do adversário do Vasco na Libertadores: Universidad de Concepción

Adversário do Vasco nesta quarta-feira (31), a equipe chilena é bem nova. Com apenas 23 anos de fundação seus principais títulos são: duas Copa do Chile (2008-2015), um campeonato da segunda divisão em 2013 e da terceira divisão em 1997. Também foi vice-campeão, perdendo para o Colo-Colo, do torneio clausura de 2007.



Após dois anos de fundação, o primeiro título e o acesso depois de bater o Union La Celera por 2 a 1 na penúltima rodada. Consequentemente seria o inicio da profissionalização do time.





Profissionalização



Em seu primeiro ano na segunda divisão chilena, o time quase conseguiu o acesso, ficando apenas um ponto da elite. O acesso à primeira divisão veio em 2002. Dez anos depois, a equipe sofreu seu primeiro rebaixamento ao perder o playoff para o Everton Viña Del Mar.



Primeira participação na Copa Libertadores

Em 2004 a Universidad de Concepción participou de sua primeira Libertadores, logo aos dez anos de vida. A classificação veio pelo acumulo de pontos do torneio apertura e clausura no ano anterior.

A primeira participação na competição mais cobiçada das Américas foi diante do Santos Laguna do México em Torréon (México) no dia 3 de fevereiro de 2004. A partida terminou com um empate de 2 a 2. O time era do Grupo 3, formado por Santos Laguna-MEX, Cruzeiro-BRA e Caracas-VEN. O 'U de C' conquistou apenas dois pontos, ambos diante do time mexicano com dois empates em 2 a 2. Na estreia e na despedida do torneio. Coincidentemente o time chileno, caso avance para a fase de grupos este ano, enfrentará novamente o Cruzeiro, naquela oportunidade os chilenos perderam as duas para a raposa, com direito a um 5 a 0 no Mineirão.



Copa Sul Americana

No segundo semestre de 2004, a equipe disputou uma espécie de qualificatória diante do Unión Española, se classificou e foi disputar a segunda competição continental em um ano, era a ascensão do clube em poucos anos.

O time estava na zona preliminar Chile-Bolivia, na primeira fase enfrentou o Santiago Wanderes e passou pelo placar de 2 a 1. Na fase seguinte o adversário era o Bolivar, um time tradicional na América do Sul. Na ida no Chile a partida terminou empatada em 0 a 0, na volta em La Paz o time da casa venceu por 4 a 2, um desses dois gols foi marcado pelo goleiro Nicolás Peric, talvez pelo forte vento que se dá em La Paz , a bola ganhou velocidade e traiu o goleiro do time anfitrião. Mas nada que pôde impedir um triunfo do Bolivar. Naquele mesmo ano o Concepción terminou como o melhor time do futebol chileno de acordo com a IFFHS, reconhecido pela FIFA. Com essa conquista, o ano de 2004 é sem dúvidas um dos melhores da sua pequena história.







Copa Chile



A agremiação já venceu esse torneio por duas vezes. Na primeira, bateu o Ovalle Sports - que na época era um time da terceira divisão. Era o primeiro título de expressão e o primeiro na era profissional do clube. Na segunda, o título veio sobre o Palestino num jogo pra lá de movimentado, 3 a 2. Detalhe para a heroica vitória do time, vencendo o torneio com um jogador a menos desde os 39 minutos da primeira etapa.



Jogadores Notáveis

Valdívia e Beausejour são jogadores que já passaram pelo Los del Foro.

