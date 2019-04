Victor elogia elenco do Atlético e projeta duelo complicado diante da URT

O Atlético-MG enfrentará a URT neste domingo (4), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A partida será realizada no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. O goleiro Victor concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (2), na Cidade do Galo, e fez uma análise do jogo deste final de semana.

“A gente espera um confronto difícil diante de uma equipe que tem feito boas campanhas nos últimos campeonatos regionais. É sempre complicado jogar contra eles, ainda mais na casa deles. Então temos que estar preparados para um jogo difícil e bem disputado, mas não podemos abrir mão de jogar pela vitória porque temos que voltar a ganhar para melhorar nossa colocação na tabela. Então, é um jogo que passou a ter uma importância grande para nós”, afirmou o arqueiro.

O arqueiro observou que o Galo vive um momento de reestruturação e aposta em uma evolução gradativa no decorrer da temporada. "Ainda temos muito para evoluir, mas isso não acontece em dois jogos ou com um mês de trabalho. Temos que procurar trabalhar durante os treinamentos para observar, nos jogos, onde evoluímos e onde precisamos evoluir", frisou Victor.

"Estamos trabalhando, sabendo que o último jogo foi abaixo daquilo que a gente esperava. Tivemos algumas dificuldades que estamos procurando resolver durantes os trabalhos da semana, mas tenho enxergado de forma otimista e positiva a formação do elenco", completou o goleiro.

Victor ainda ressaltou a força do time atleticano e valorizou a importância de cada atleta no elenco. O técnico Oswaldo de Oliveira tem alternato equipes titular e reserva no decorrer da fase classificatória do Campeonato Mineiro.

“É difícil usar esse conceito titular ou reserva sendo que temos muitos jogadores em condição de jogar, não apenas onze. O Oswaldo tem buscado encontrar uma formação ideal, tem caminhado para isso, mas não abrindo mão daqueles que não são considerados titulares, até porque, se estão aqui, é porque têm plenas condições. Evidentemente que os resultados, principalmente dos dois últimos jogos, ficaram muito fora daquilo que havíamos planejado, mas não podemos ficar reféns apenas de resultados", concluiu o goleiro.