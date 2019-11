Bola aérea defensiva e pouca variedade levaram à demissão de Felipe Conceição no Botafogo

Depois de Oswaldo de Oliveira, primeiro técnico de um time da Série A a ser demitido neste ano de 2018, foi a vez de Felipe Conceição ser a segunda "vítima" da rotação massiva de treinadores no Brasil. A derrota para a Aparecidense, na primeira fase da Copa do Brasil, pode ter definido seu futuro, ainda que o 'Tigrão' só tenha deixado o cargo após a eliminação da Taça Guanabara para o Flamengo, em derrota por 3 a 1.

Tentando analisar os motivos pelos quais o trabalho de Conceição não funcionou no Botafogo, a VAVEL Brasil analisa pontos fracos de seu curto trabalho na equipe de General Severiano.

Outrora sólida, principalmente pelo alto, defesa alvinegra sofreu na Taça Guanabara

O Botafogo terminou o ano de 2017, sob o comando de Jair Ventura, com uma defesa que era claramente o ponto forte da equipe. Joel Carli e Igor Rabello faziam dupla de zaga segura e que levava vantagem sobre os adversários principalmente no jogo aéreo. Com Conceição - e sem o argentino - foi difícil encaixar a marcação.

Dos oito gols sofridos pelo time em 2018, seis foram em jogadas de bola aérea. Sassá (Portuguesa), Pipico (Macaé), Éverton e Henrique Dourado (Flamengo) e Nonato e Gustavo Ramos (Aparecidense-GO) - no vídeo acima - aproveitaram as falhas defensivas e marcaram, sempre em cruzamentos. Contra o Flamengo, os problemas foram claros. Contra um jogo aéreo forte, que tinha Réver e Henrique Dourado como principais ameaças, Igor Rabello e Marcelo pareciam perdidos.

A linha de quatro defensores, com Arnaldo, Marcelo, Rabello e Gilson, parece sempre estática e, na maioria das vezes, mal posicionada, quase como se não acompanhasse a movimentação dos adversários. Matheus Fernandes, à frente, como único volante, sofria no primeiro combate e era comum ver adversários penetrando com facilidade no último terço de campo da defesa alvinegra.

Ataque sofreu com pouca criatividade e falta de apoio dos laterais

Na fase ofensiva, faltou um pouco de tudo. Gilson e Arnaldo, laterais titulares da equipe de Felipe Conceição, tem sua capacidade de apoio e velocidade como maiores características. Ainda assim, pouco subiam ao ataque, matando as jogadas de ultrapassagem que poderiam ser feitas com Rodrigo Pimpão ou Luiz Fernando. No vídeo abaixo, uma das poucas vezes em que Arnaldo chegou ao ataque efetivamente, no seu gol contra o Macaé.

Leo Valencia, que seria o principal armador da equipe, mostrou pouca capacidade de ser o cérebro de tal meio-campo, errando muitos passes, tal como Matheus Fernandes, volante que fazia a função de ser o primeiro homem a ligar os ataques. João Paulo foi o único que se salvou. Quase invisível, sempre ocupava espaços, mas acabava sobrecarregado.

No ataque, era comum ver Luiz Fernando e Pimpão conseguindo dribles para cima de seus marcadores, mas tendo apenas Brenner como opção para o chuveirinho, e pouquíssimas chances de tabelar com algum companheiro. Com uma equipe espaçada e sem movimentação, o Botafogo acabava "travado" e sendo facilmente anulado pelos adversários. A pouca variedade tática apresentada pelo treinador acabava facilitando ainda mais a marcação e forçando o time a recorrer, quase sempre, às bolas longas e chutões.