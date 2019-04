América e Atlético se enfrentam no Independência em busca de afirmação no Campeonato Mineiro

JOGO VÁLIDO PELA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO MINEIRO, A SER DISPUTADO NO ESTÁDIO INDEPENDÊNCIA, ÀS 17H DO DIA 17 DE FEVEREIRO

INCIDENCIAS : JOGO VÁLIDO PELA SÉTIMA RODADA DO CAMPEONATO MINEIRO, A SER DISPUTADO NO ESTÁDIO INDEPENDÊNCIA, ÀS 17H DO DIA 17 DE FEVEREIRO

Em situações diferentes, dentro e fora de campo, América-MG e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (18), em partida que pode significar a reabilitação para o visitante e a continuação de uma boa campanha para o mandante. As equipes vão se encontrar no Independência, às 17h, pela quinta rodada do torneio, em mais um clássico do campeonato.

Cinco pontos distanciam Coelho e Galo na tabela. América é o vice-líder, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Atlético é o 4º colocado com oito pontos conquistados em duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Neste domingo, a arbitragem será de Igor Junio Benevenuto, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Ricardo Junior de Souza.

América tem ausência de seu goleiro titular e cara nova entre os jogadores

Mandante do clássico, o América poderá contar com a força da sua torcida para incentivar o time. Apesar do Independência ser palco de jogos das duas equipes, a torcida alviverde será em maior número no estádio. No confronto em casa, o Coelho quer manter seu bom aproveitamento na competição e se manter entre as primeiras posições. O técnico Enderson Moreira não divulgou lista de relacionados, mas o time terá uma importante ausência.

O goleiro João Ricardo não vai estar em campo por precauções do departamento médico do Coelho. O jogador vem sentindo um incômodo no adutor direito desde semana passada. Com isso, o atleta provavelmente ficará fora do clássico.

Foto: Mourão Panda/América-MG

Entre essa baixa, uma peça nova. Esta semana, o meia Marquinhos foi apresentado oficialmente pelo clube e teve seu nome publicado no BID, assim ficando disponível para o técnico Enderson Moreira. O jogador foi o último reforço anunciado pelo Coelho e passa a ser opção. Um outro reforço que o treinador alviverde ganha para o clássico é o volante Juninho, que foi liberado pelo Departamento Médico esta semana após ficar em tratamento por quase um mês.

O meia Marquinhos, que já atuou pelo Cruzeiro, tem esperanças de participar do clássico deste domingo. "A coisa mais linda do mundo é jogar um clássico. Tem que estar todo mundo preparado e certamente estou preparado para jogar. Agora, tenho que treinar forte e fazer um grande jogo. Sabemos da capacidade do Atlético-MG e a boa equipe que eles têm, com jogadores de qualidade. É uma equipe grande e não é à toa que sempre chega ao topo. Mas temos que fazer nossa parte e seguir o que o Enderson pedir para buscar os três pontos", afirma o meia.

Foto: Mourão Panda/América-MG

Com a saída de Juninho, o Departamento Médico do América só conta com o goleiro João Ricardo. Com isso, o provável time titular do América contra o Atlético tem Glauco; Norberto, Messias, Rafael Lima e Giovanni; Zé Ricardo, Juninho, Serginho, Luan, Aylon e Rafael Moura.

Ainda com treinador interino, Atlético busca reabilitação em Estadual

Com uma situação diferente do seu adversário deste domingo, o Atlético quer se reerguer no campeonato e tentar atrapalhar a boa campanha da equipe alviverde. O Galo vem de uma derrota diante de sua torcida e chega ao confronto com um técnico interino em seu comando.

Com a procura do Atlético em um novo treinador, o time foi buscar o comandante do seu adversário, o técnico Enderson Moreira. Nesta semana houve especulações que o treinador alviverde tinha sido "oferecido" ao Galo por meio de um empresário. Mas segundo o presidente do conselho administrativo do América, Marcos Salum, o presidente do Atlético, Sette Câmara, descartou qualquer tipo de negociação entre as partes, para manter o bom relacionamento das equipes.

Ainda sem técnico efetivo, o interino Thiago Larghi estará à frente do time do galo neste domingo. O treinador foi quem comandou o time na partida contra a Caldense, jogo esse que o Atlético perdeu por 2x1.

Thiago Larghi vai comandar o Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Na lista de relacionados divulgada pelo clube, as novidades são as voltas dos nomes de de Tomás Andrade, Leonardo Silva e Arouca, além do corte do lateral Carlos César.

O zagueiro Leonardo Silva e o volante Arouca foram poupados na última partida do Campeonato Mineiro e voltam à lista, já o atacante Tomás Andrade, tem a chance de fazer sua estreia com a camisa do galo, já que nas duas ultimas ocasiões que fora relacionado, teve seu nome cortado do banco de reserva.

As baixas do time são o volante Yago e os goleiros Uilson e Giovanni, ambos lesionados. O lateral-direito Carlos César também ficou fora da lista, porém, por opção do treinador. Um dos jogadores mais experientes do elenco atleticano é o zagueiro Leonardo Silva. O capitão avalia o que será o desafio mais importante para o futuro técnico do time.

"O principal desafio é talvez fazer com que o Atlético-MG tenha uma característica em casa diferente dos últimos dois anos, para que a felicidade da torcida possa retornar. E a nossa também. Não que o treinador seja o principal responsável, claro que não, mas de uma forma coletiva, acho que todos devem assumir a responsabilidade daquilo que podem fazer dentro de campo, com alegria. E esquecer tudo aquilo que é cobrado", declara o jogador.

O Atlético deve ir a campo com: Victor; Samuel Xavier, Gabriel, Leonardo Silva e Fábio Santos; Arouca, Adilson, Elias e Otero; Roger Guedes e Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados do Atlético:

Goleiros: Victor e Cleiton;

Laterais: Samuel Xavier, Patric, Fábio Santos e Danilo

Zagueiros: Gabriel, Leonardo Silva, Felipe Santana e Maidana

Meio Campistas: Arouca, Adílson, Elias, Gustavo Blanco, Tomáz Andrade e Cazares

Atacantes: Róger Guedes, Erik, Marco Túlio, Otero, Luan, Carlos e Ricardo Oliveira