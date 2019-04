Presidente do Atlético-MG enaltece interino Thiago Larghi, mas se esquiva sobre 'promoção'

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, vê com bons olhos o início do trabalho do interno Thiago Larghi sob o comando do time alvinegro. O auxiliar, que se viu em meio ao caos após a demissão de Oswaldo de Oliveira, conseguiu dar a volta por cima e tirar o Galo da crise instalada no clube no início da temporada.

“O Thiago é uma grata surpresa. Ele veio com o Oswaldo, a gente vem observando, a gente também escuta a voz dentro do CT de várias pessoas que a gente tem confiança e que estão lá dentro e que fazem o feedback do trabalho dele. É um rapaz estudioso, já trabalhou com o Felipão, Oswaldo, Parreira, já fez estágio com o Guardiola, e ele está indo bem. Ele está em um estágio probatório”, reconheceu ele, em entrevista à 98fm nesta segunda-feira (26).

Apesar disso, o cartola explicou, ainda, que apesar do bom desempenho inicial, o auxiliar precisa de 'ganhar bagagem' para conquistar de vez a 'promoção' na Cidade do Galo.

“Acho que está indo bem, mas entendemos que é necessário que ele fique em observação por mais um período, não temos nada fechado. Fui bem claro e transparente com ele. Ele foi efetivado de auxiliar do clube e, se eventualmente nós trouxermos outro treinador, ele vai entender e continuar a fazer o trabalho dele. Mas, no meu entender, ele está indo bem. Não é só resultado, o resultado que leva a gente para a frente, que faz a gente ser campeão, mas na verdade é a evolução do time. Você tem que sentir que o time está evoluindo, encaixando”, ponderou.

Sem o anunciar um treinador desde a demissão de Oswaldo de Oliveira, no dia 9 deste mês, sabe-se que Câmara procurou o técnico campeão da histórica Libertadores de 2013, Cuca. Questionado durante a entrevista, o presidente citou o desejo do ex-comandante em ver a Copa do Mundo na Rússia, neste ano.

"Ele tinha planos de assistir a Copa, agradeceu. Ele tem uma história a vamos lembrar que o Cuca se tornou o Cuca mesmo aqui no Atlético. Depois daqui que ele foi para a China e o Palmeiras. Ele ainda não tinha grande título como teve aqui a Copa Libertadores. Existe uma história de gratidão de um lado, mas tem do outro também. Nós procuramos sim. E é claro que se o treinador que vier ocupar a posição e tiver indo bem ele vai ficar. Agora, nossa ideia é ter um treinador de longo prazo. Não vamos ficar colocando um treinador para ficar seis meses e depois trocar, que isso não funcionam", analisou Sette Câmara.

Reestruturação financeira

Sem dinheiro para contratações de peso como nas temporadas anteriores, Sérgio Sette Câmara iniciou o ano com os pés no chão. Durante a entrevista, o presidente falou, ainda, sobre o que representou as saídas de Fred e Robinho financeiramente.

“Com Robinho e Fred, de acordo com informação do Carlos Fabel, nosso diretor financeiro, o Atlético desembolsou a quantia de R$ 52,9 milhões. Isso é maior que muitos prêmios de loteria, e eu não poderia permitir isso continuasse. Vi que iríamos desembolsar algo próximo de R$ 16 milhões com o Fred até o fim do contrato dele”, explicou.

Ao todo, estima-se que o Atlético tenha reduzido em 18% a folha salarial do clube. Mas Sette Câmara quer mais. De acordo com ele, a meta é diminuir os gastos com salários em até 25%.