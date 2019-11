Recordar é viver: Vasco e Macaé duelam nesta quinta, na segunda rodada da Taça Rio

Vasco e Macaé se enfrentam nesta quinta-feira em São Januário, pela Taça Rio, às 19h30. O cruz-maltino leva vantagem nesse confronto, que não é tão tradicional assim, o primeiro jogo aconteceu há exatos dez anos. Vitória do Almirante por 4 a 0, também em São Januário, palco da partida desta quinta.

A única vitória do Leão aconteceu em 2011, vitória por 3 a 1 no 'Moarcyzão' na cidade do clube. Ao todo são oito triunfos vascaínos, dois empates e uma vitória do Macaé. Ano passado esse jogo ganhou grande importância, Luis Fabiano fez sua estréia pelo Vasco numa partida diante do Macaé, empate em 2 a 2.







O Macaé foi fundado em 1990 como Botafogo Futebol Clube e disputou competições amadoras até 1997, no ano seguinte se profissionalizou. No ano seguinte o clube já venceu a terceira divisão fluminense, e ficou na segundona até 2007, bateu na trave para subir em algumas oportunidades. Em 2008 o clube finalmente disputou a elite do futebol carioca, com alguns conhecidos do futebol do estado, como Bruno Mezenga e o goleiro Cássio, emprestados por Flamengo e Vasco respectivamente.



O auge do clube foi a disputa da segunda divisão nacional em 2015, onde o time foi rebaixado com 43 pontos, após um primeiro turno bastante consistente, mas um segundo turno muito fraco. Perdeu no último jogo em um confronto direto diante do Ceará em um Castelão lotado.