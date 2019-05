Artilheiro do Campeonato Mineiro, Aylon exalta momento no América-MG: "Estou muito feliz"

A vitória do América-MG pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, realizada na Arena Independência, na noite desta quarta (7), teve um gosto ainda melhor para o atacante Aylon: o jogador se tornou o artilheiro da competição com seis gols marcados. Em um jogo que teve seu auge na primeira etapa, o Coelho venceu a Caldense por 2 a 0, em uma noite em que o artilheiro americano marcou duas vezes, dando a sexta vitória à equipe.

Comemorando o bom momento, o centroavante não mediu a alegria ao falar sobre a artilharia e o desempenho americano no Mineiro. "A vice-liderança garantida e a artilharia momentânea. Estou muito feliz! A gente sempre trabalha para dar o melhor para o América, e hoje, consegui fazer dois gols e ajudar da melhor maneira possível", comentou Aylon.

Antes da décima rodada do Mineiro, o meia Rafinha, do Cruzeiro, era o dono da artilharia do Campeonato, com cinco gols. Ao fim da noite, o jogador americano se isolou na artilharia, com seis gols marcados.

O artilheiro americano, não participa do jogo contra o Villa Nova, pois tomou o terceiro cartão amarelo, e portanto, está suspenso. O atacante comentou sobre o lance. "Tomei o terceiro cartão. Fiz uma falta onde matei o contra-ataque, mas o juiz deu vantagem, e depois na sequência que a bola saiu, ele me deu o amarelo", disse.

Ainda restando uma partida na fase classificatória, Aylon sabe que é para valer de agora em diante. Exaltando a força do elenco, enfático, o atleta pontuou que é a hora de mostrar todo o potencial do Coelho. "Agora é chegar forte no mata a mata para mostrar nossa força", afirmou.