Destaque do Grêmio, Goiás recebe quantia por venda de volante Arthur ao Barcelona

Com a venda do volante Arthur, campeão da Libertadores da América com o Grêmio na temporada passada, para a equipe do Barcelona, um outro clube brasileiro, ou melhor, da terra do jogador, saiu ganhando com isso: o Goiás. Por ter jogado nas escolinhas do time goiano até o sub-14, o clube receberá 1% do valor recebido pela venda.

Como a venda de Arthur foi em torno de R$ 120 milhões, o Goiás receberá R$ 1 milhão e 200 mil, pelos direitos de clube formador. Goiano, ele começou no clube esmeraldino jogando futsal e depois, migrou para o futebol, onde jogou até aos 14 anos. Após isso, o atleta se transferiu ao Grêmio, clube no qual foi revelado para o profissional.

Arthur tem 21 anos e sua venda ao Barcelona é a maior do futebol do Rio Grande do Sul. Ele foi considerado o melhor jogador da Libertadores da América de 2017, na qual venceu com o time gremista. Ele ficará no Grêmio por mais uma temporada, antes de ir ao clube catalão.