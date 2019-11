Zé Roberto visita Bayern de Munique para ganhar experiência como assessor técnico

A assessoria de imprensa do Palmeiras confirmou nesta sexta-feira (16) que Zé Roberto, o novo assessor técnico do Palmeiras viajou para Alemanha onde buscará aprimorar o seu conhecimento para a função que prática no verdão.



Zé Roberto, que se aposentou ao fim de 2017, foi para Munique, onde começará a estudar sobre os centros de treinamento das categorias de base do clube alemão e da equipe principal, onde se tornou ídolo quando atuou.

O assessor técnico do Palmeiras tem como função de fazer a integração entre as categorias de base do clube e o futebol profissional, Zé Roberto acompanhou a Copa São Paulo deste ano de perto, ajudou os jovens atacantes Papagaio e Fernando que subiram recentemente para o time principal e atuando contra o Ituano. O ex-lateral chegou até treinar com o time da base.





O ex-camisa 11 também participará de um amistoso entre lendas do Bayern de Munich x ídolos do Liverpool e encerrará sua participação como comentarista em uma emissora de TV alemã na partida entre Alemanha x Brasil, nas vésperas da Copa do Mundo.