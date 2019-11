Palmeiras anuncia Puma como nova fornecedora de material esportivo a partir de 2019

A novela foi encerrada. O Palmeiras e a fornecedora de material esportivo Puma fecharam parceria para a próxima temporada. Com três anos de contrato, exclusividade no Brasil, remuneração atrelada à venda de produtos e distribuição mundial a parceria também renderá 20 milhões anuais para o Alviverde.



A Adidas é atualmente a fornecedora de camisas do Palmeiras desde 2006, mas com o formato em que estava acordado em relação a valores e material esportivo, a marca Alemã e o Verdão optaram por não renovar o contrato, que já dura 12 anos.



No entanto, o Palmeiras e a Adidas confirmaram que a marca estampará a camisa do clube até dezembro de 2018, apesar da nova parceira do alviverde. O Alviverde também já conta com os novos uniformes para a sequência dos campeonatos e até uma suposta camisa para o a temporada de 2018 vazou na Internet, mas não foi confirmada pela fornecedora e nem o clube.

A Puma é responsável pela camisa de grandes seleções no mundo como Itália e Uruguai, além de ser a fornecedora de clubes como Borussia Dortmund da Alemanha e Arsenal da Inglaterra.



Em vídeo divulgado pelo Palmeiras, o Presidente do clube Maurício Galiotte comentou sobre a parceria e exaltou a escolha do Verdão em ter a Puma como fornecedora a partir de 1° de janeiro de 2018.

"É com muita satisfação que anunciamos a PUMA como nossa parceira para fornecimento de material esportivo a partir de 1º de janeiro de 2019. Além de ser a união de duas marcas gigantes do futebol mundial, este acordo garante ao Palmeiras um projeto exclusivo, sendo o único time de futebol patrocinado pela empresa em território nacional, mantendo a projeção da nossa marca no cenário internacional." Comentou o Presidente.