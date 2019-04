Botafogo é derrotado pelo Bauru, mas garante vaga nos playoffs do NBB

O Botafogo passava por uma situação de “match point” no NBB 10. Com duas rodadas restantes, a equipe de Márcio de Andrade precisava de uma vitória ou de uma derrota do Joinville para garantir a classificação para os playoffs do principal torneio de basquete do país. Neste domingo (25), o alvinegro, apesar de um bom início, não conseguiu manter o ritmo e foi derrotado pelo Bauru, no Ginásio Panela de Pressão, por 103 a 78.

Apesar da derrota, o Botafogo garantiu a 12ª colocação na tabela, já que o Paulistano, atual líder, derrotou Joinville por 86 a 66 e, consequentemente, conseguiu uma vaga para os playoffs do NBB. Com uma campanha de sete vitórias e 20 derrotas, a equipe de General Severiano enfrentará o quinto colocado, que atualmente é o próprio Bauru, na pós-temporada. A equipe paulista, por sua vez, chegou à campanha de 16 triunfos e 11 derrotas, mas não possui condições de alcançar Mogi, que ocupa a 4ª posição.

Com caminhos praticamente traçados, as duas equipes voltarão à quadra na próxima terça-feira (27): o Bauru terá o Vasco, 11º colocado e que ainda briga por posições maiores, no Panela de Pressão, enquanto que o Botafogo viajará até o Ginásio Pedrocão para medir forças contra Franca, que está definida como 3ª colocada na tabela.

A equipe da casa começou colocando uma vantagem no placar desde os primeiros minutos da partida, mas o Botafogo conseguia manter, muito por conta de uma boa atuação de Gabriel, que marcou sete pontos e contou com um aproveitamento perfeito nos arremessos de quadra, o placar em aberto. Apesar do duelo parelho, o Bauru conquistaria uma boa vantagem nos segundos finais do primeiro quarto, quando Duda acertou uma bola de três para decretar o placar em 27 x 20.

No segundo período, o Botafogo conseguiu equilibrar as ações do jogo e, com a ajuda de Gabriel, que manteve o aproveitamento de 100% e dobrou seu número de pontos em relação ao primeiro quarto, conseguiu até empatar a partida quando restava um pouco mais de cinco minutos para o intervalo. A partir disso, porém, o Bauru teve mais sucesso nas investidas e, contando com, mais uma vez, a falta de atenção dos visitantes nos instantes finais, marcou cinco pontos nos últimos segundos e foi para o vestiário vencendo por 48 a 41.

O segundo tempo, por sua vez, foi totalmente dominado pela equipe da casa. Contando com a ajuda vinda das arquibancadas e com uma ótima atuação ofensiva, o Bauru começou o terceiro período vencendo por 12 a 0. Após algumas mudanças de Márcio de Andrade, o Botafogo conseguiu se recuperar, mas nada que fosse suficiente para deter uma atuação de muita qualidade da equipe paulista, que venceu o terceiro quarto por 32 a 21 e o último período por 23 a 16 para sacramentar um triunfo de 103 a 78.

Destaques da partida

Bauru:

Rafael Hettsheimeir: 23 pontos e 10 rebotes

Matulionis: 18 pontos e 2 assistências

Anthony: 12 pontos e 4 assistências

Michael: 12 pontos e 4 rebotes

Botafogo:

Gabriel: 14 pontos e 3 rebotes

Átila: 11 pontos e 10 rebotes

Coimbra: 9 pontos e 6 rebotes