Elias vê evolução no Atlético-MG e projeta clássico contra Cruzeiro: "Favoritismo dividido"

O Atlético-MG venceu o América por 2 a 0, na tarde deste domingo (25), no Independência, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro. A vitória põe o Galo na final do Estadual, onde enfrentará o Cruzeiro.

Autor do segundo gol da partida, Elias falou sobre a expectativa para o clássico contra a Raposa e crê em 'favoritismo dividido'. "É clássico, independente da situação, o favoritismo é divido e a responsabilidade é igual. A gente vai tentar assumir a nossa para tentarmos vencer esses jogos e sair mais uma vez campeão", comentou.

Com a entrada de Gustavo Blanco na etapa final de partida, o camisa 7 passou a atuar como meia e teve mais liberdade para dar apoio ao ataque. "Foi conversado, tá sendo falado isso diariamente mas o mais importante que isso é que eu, o Thiago [Larghi] e o Galo sabemos a posição que eu gosto de jogar, qual a posição que eu rendo mais", explicou.

Elias ainda comentou sobre o novo cenário para os próximos dois clássicos em relação ao disputado ainda na fase de classificação do Estadual.

"É uma situação diferente do começo do ano, a equipe se fortaleceu, aprendeu com os erros e vem crescendo de produção. Acho que é nítido e todo mundo tá falando, esperamos colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando durante esse período no jogo mais difícil do ano, que é uma decisão contra nosso maior rival", concluiu.

O primeiro confronto contra o Cruzeiro será no próximo domingo (1º), às 16h, na Arena Independência. A Raposa tem a vantagem do empate por ter feito melhor campanha na fase classificatória.