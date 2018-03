Keno revela conversa com Roger e nega favoritismo do Palmeiras: "Não estamos classificados"

O Palmeiras fez seu último treinamento antes da partida decisiva contra o Santos na terça-feira(26), os jogadores titulares treinaram cobranças de pênaltis, enquanto os reservas fizeram um trabalho na bola aérea.

Após o trabalho, o atacante Keno concedeu entrevista coletiva na Academia de Futebol, o atacante falou sobre sua boa fase e a dupla de ataque junto com Willian:

“Está funcionando, já jogamos juntos no ano passado. A gente se conhece e fica mais fácil para se ajudar em campo. O William já jogou de centroavante. Ele gosta de jogar pelo lado, mas, quando precisa, ele é uma boa opção como 9.”

Desfalque por conta da Seleção Colombiana, Borja é um dos principais desfalques da equipe na semifinal do Paulistão. Keno que ganhou a vaga de titular confessou que o artilheiro do estadual está fazendo falta:

"O Borja é o artilheiro do Paulista, com certeza está fazendo falta. É um jogador que sabe fazer gol. Não muda muito quando joga ele ou o William de centroavante. O Borja tem nos ajudado muito neste ano."

O técnico Roger Machado tem por estilo cobrar muito seus jogadores, mesmo com resultado positivo, Keno revelou uma conversa em que teve com o treinador a qual considerou importante:

“(A conversa) foi para me incentivar mais ainda, ele (Roger) sabe da minha qualidade e potencial. Ele me deu um esporro porque sabe que posso ajudar a equipe. Eu não poderia ficar de cabeça baixa, até conversei com a minha esposa. Aquela cobrança foi para me levantar, não para me tirar da equipe. Ele cobra quem tem qualidade. Fico feliz por ele ficar no meu pé o tempo todo porque consigo dar o melhor para a equipe.”

O atacante do Alviverde projetou a partida de volta contra o Santos e minimizou favoritismo: “Tudo pode acontecer. A gente tem a vantagem de 1 a 0, mas não estamos classificados. Temos de treinar para ficar bem preparados.”