Campeonato Paulista: tudo que você precisa saber sobre Palmeiras x Santos

Palmeiras e Santos ficam frente a frente pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista 2018. O Verdão venceu o primeiro jogo e chega com a vantagem, a partida será disputada nesta terça-feira (27) às 20h30 no estádio do Pacaembu .

Como Chegam?

O Palmeiras liderou todo o campeonato garantindo o mando de campo no mata-mata, nas quartas de final bateu o Novorizontino pelo placar agregado de 8 a 0. Na primeira partida da Semifinal, o Alviverde jogará no Pacaembu por conta de um evento no Allianz Parque. Para chegar a final, os comandados de Roger Machado precisam de pelo menos um empate.

O Santos tem uma missão difícil, o Peixe escolheu o Pacaembu como sua casa na primeira partida, mas acabou sendo derrotado por 1 a 0, agora, no mesmo estádio, desta vez como visitante, o Alvinegro Praiano precisa vencer por dois gols de diferença para chegar na final. Uma vitória do Santos por um gol de diferença a vaga será definida nos pênaltis.

Escalações Prováveis

Palmeiras: Jailson, Marcos Rocha (Tchê Tchê), Antônio Carlos, Thiago Martins, Victor Luís, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu, Keno e Willian

Santos: Vanderlei; Daniel Guedes, David Braz, Lucas Veríssimo e Dodô; Alison; Eduardo Sasha, Renato, Jean Mota (Vecchio), Rodrygo; Gabigol.

Arbitragem

Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza será o árbitro da partida, o profissional apitou alguns jogos do Campeonato Paulista, e já comandou um Palmeiras e Santos em 2017 pelo Brasileirão.

Histórico de confronto

O clássico da saudade já foi disputado em 329 oportunidades foram 137 vitórias do Palmeiras contra 92 vitórias do Santos, aconteceram 98 empates.