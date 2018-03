Thiago Galhardo fala sobre evolução do time e prega respeito diante do Flu

O Vasco segue a preparação para o jogo contra o Fluminense. Na manhã desta terça-feira (27/03), em São Januário, o treinador Zé Ricardo comandou uma atividade tática e voltou a fazer observações no time cruzmaltino, que mede forças com o Tricolor Carioca nesta quinta (29), às 21h, no Maracanã.



Thiago Galhardo deu entrevista para o site oficial do cruzmaltino após o treino desta terça. O jogador falou sobre a expectativa do time, e sobre como joga o adversário do Almirante.



"Acredito que o Fluminense seja o único time da primeira divisão que joga no 3-5-2. Abel conseguiu armar um esquema muito forte e acertou o time, que estava sendo muito criticado no começo da temporada. Eles estão fazendo ótimos jogos e não foram campeões invictos da Taça Rio à toa. Espelhamos a formação deles no último jogo, mas ainda não foi definido se iremos repetir essa estratégia. Precisamos do resultado, então precisamos atacar, mas sempre com cuidado, até para não sofrermos gols." - disse o jogador.



"A expectativa é a melhor possível. Tivemos um tempo maior para trabalhar por conta da eliminação. Era uma coisa que nós não queríamos, mas buscamos aproveitar o lado positivo dela. Foi mais uma semana para treinar como foco nesse jogo. Zé está preparando a melhor estratégia para a equipe entrar em campo e conseguir o resultado necessário. Só a vitória nos interessa, mas precisamos ter atenção, até porque eles gostam de jogar no contra-ataque. Fizeram uma ótima partida contra o Botafogo. É preciso se precaver bem e aproveitar as chances que aparecerem" - concluiu o meia.