Recém chegado, volante Bruno Silva se diz feliz no Vasco: "É um sonho sendo realizado"

Próximo da segunda partida do Vasco na Conmebol Libertadores, contra o Cruzeiro em Minas Gerais, o comandante Zé Ricardo tem a sua disposição mais um jogador para o elenco. Trata-se do volante Bruno Silva de 30 anos. No clube desde 15 de Abril, o atleta destacou-se no Campeonato Paulista quando atuava pela Ferroviária.

"Estou muito feliz com a chance de vestir a camisa do Vasco. É um clube muito grande e que possui uma história belíssima. Sei do tamanho da responsabilidade e vou procurar agarrar essa chance com unhas e dentes. Terei a oportunidade de disputar uma competição da importância da Libertadores. É mais um sonho sendo realizado na minha carreira", afirmou o volante.

Foto: Divulgação/Vasco

Novo defensor do cruzmaltino foi revelado nas categorias de base do São Paulo e teve oportunidade de atuar no elenco campeão do Brasileiro de 2008. O volante, acumula passagens por outras equipes brasileiras, como: Novo Hamburgo (RS), Marcílio Dias (SC), Audax (SP), Oeste (SP) e Santa Cruz (PE).