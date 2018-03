Judivan chega ao América-MG com desejo de retomar grande fase: "Voltar ao meu melhor momento"

Na manhã desta quinta (29), o América-MG apresentou no CT Lanna Drumond o seu 12º reforço para a atual temporada. O atacante Judivan, de 22 anos, foi anunciado oficialmente nesta semana e já realiza sua segunda semana de treinos com o elenco americano. O atleta estava no Cruzeiro, chegou ao Coelho por empréstimo e comentou o que motivou sua ida para o time alviverde.

"Primeiramente, fiquei muito feliz com o interesse do América. Já estou na cidade e conheço bem história do clube. Agradeço ao Ricardo Drubscky, que mostrou interesse e criou uma expectativa muito grande em minha vinda para cá. Tenho alguns amigos aqui, o treinador também me atraiu e, claro, a grandeza do Clube. Isso tudo me motivou", colocou.

O atacante chega ao América por empréstimo junto ao Cruzeiro, clube que o revelou. O jogador, que tem contrato com o time alviverde até o fim deste ano, já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e está disponível para o técnico Enderson Moreira.

"Venho para o América com o pensamento de resgatar minha melhor forma e voltar ao melhor momento. Consequentemente, vou ajudar o América. Tem tudo para dar certo. O América tem uma estrutura excelente, fui muito bem acolhido e quero recuperar a boa forma para ajudar o América", completou.

Judivan analisou sua vinda para o América com uma boa oportunidade para recuperar sua carreira depois de um ano e meio sem jogar por conta de uma grave lesão no joelho direito. Ele se machucou ainda em 2015, quando vivia um grande momento, e desde então vinha passando por inúmeras complicações. Voltou, de fato, só em 2017.

"Foi um período difícil por estar parado. Nenhum jogador gosta de ficar parado. Tive complicações no joelho, mas ficou no passado. Agora, é só olhar para frente. Sinto-me 100% e, com relação aos meus joelhos, não sinto mais nada. Estou bem e preparado para ajudar o América", afirmou o jovem atacante do Coelho.

Judivan chega ao América para ser o quinto na posição de atacante e o quarto reforço desta temporada para o setor ofensivo. O jogador disputará vaga com os atacantes Aylon, Capixaba, Luan e Rafael Moura, além de Marquinhos, que atua no meio e no ataque.

"Venho para trabalhar e ajudar o América, que tem um grupo qualificado. Quem estiver jogando vai dar seu melhor e o Enderson sabe bem como trabalhar isso. Ele é um treinador experiente, que sabe bem trabalhar com os jovens. Isso pesou muito. Poder trabalhar com um treinador deste nível é muito bom", disse.

A última partida do atacante foi no dia 11 de março deste ano, no jogo contra o Patrocinense, em que o Cruzeiro empatou com a equipe do interior por 1 a 1. Na oportunidade, Judivan foi titular da equipe celeste e foi substituído no decorrer do segundo tempo.